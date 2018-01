Świeckim okiem

Wiara jest dla mnie bardzo ważna. Wierzę, że Bóg jest moim dobrym Ojcem. I tak jak mój ziemski tata dba o moje dobro. Tak, wiem, że Bóg tym bardziej troszczy się o mnie i chce, by moje życie było szczęśliwe. W głębi serca wiem, że Bóg ma dla mnie lepszy plan na życie niż ja sama. Choć czasami trudno mi go dostrzec. Bóg jako dobry pasterz czuwa nad nami, a jednocześnie daje nam wolność wyboru. Nawet jeśli jakaś owca pogubi się w życiu, to On jej szuka i chce ją sprowadzić z powrotem na dobrą drogę. Bóg z nas nigdy nie rezygnuje, pomimo że popełniamy różne błędy. Zależy Mu na tym, byśmy potrafili wyciągać wnioski i już nie wracali do tych samych grzechów. Wiadomo, że jako ludzie jesteśmy słabi i nie zawsze udaje nam się pokonać nasze słabości. Jeśli tylko zwrócimy się do Ojca z naszymi problemami, to On nas wysłucha i weźmie nas na swoje ramiona, tak jak to czyni z zagubioną owcą. Bo przecież jesteśmy „owcami w Jego ręku”.