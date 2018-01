"Abp Ryś: Dialog z judaizmem to nie dialog międzyreligijny"

Konferencję naukową, która odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym, zainaugurował swoim wykładem zatytułowanym „Chrześcijanie wobec Żydów – wczoraj i dziś” abp dr hab. Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. – Wielu się wydaje, że dialog między Kościołem a judaizmem jest dialogiem międzyreligijnym. Nie, to nie jest dialog międzyreligijny! – podkreślił w swoim wystąpieniu abp Ryś. Kościół prowadzi dialog międzyreligijny z islamem, Kościół może prowadzić dialog międzyreligijny z buddyzmem, ale nie prowadzi dialogu międzyreligijnego z judaizmem. Nie, to nie jest to samo! Więzi, jakie są pomiędzy Kościołem a Izraelem, są nieporównywalne z tymi, jakie nas łączą z wyznawcami innych religii – zaznaczył w swoim referacie metropolita łódzki.

„Łódź żydowska. Od początku do dziś”– to tytuł drugiego wykładu, zaprezentowanego przez dr Joannę Podolską, dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. W swoim przedłożeniu zaprezentowała ona historię społeczności żydowskiej w Łodzi od momentu przybycia pierwszych Żydów do miasta, przez jej rozwój, do momentu zakończenia II wojny światowej. Przypomniała wiele różnych miejsc, które są związane ze społecznością żydowską. – Szczególnym miejscem w życiu łódzkich żydów były synagogi, miejsca modlitwy i spotkania całej wspólnoty mojżeszowej – mówiła autorka wykładu. Choć w naszym mieście zachowała się tylko jedna, było ich znaczenie więcej, a ich architektura wpisała się mocno w panoramę miasta. Niezwykłą rolę w życiu naszego miasta odegrały wybitne postacie społeczne, np. artyści: Artur Rubinstein, Julian Tuwim czy Artur Szyk. Ich obecność i działalność wpisała się złotymi zgłoskami w historię Łodzi – dodaje Podolska.

Ostatni wykład, noszący tytuł „Fenomen łódzkiego getta”, przedstawił dr Adam Sitarek z Uniwersytetu Łódzkiego. – Chciałem przedstawić historię łódzkiego getta oraz to, jak kończyła się wielowiekowa obecność społeczności żydowskiej w naszym mieście – mówi wykładowca UŁ. Była to historia zamkniętej społeczności więzionej na zaledwie 4 km kw. powierzchni miasta, gdzie stłoczono prawie 200 tys. osób skazanych od tego momentu na zagładę. W wykładzie wspomniałem także o tragicznej postaci Mordechaja Chaim Rumkowskiego, który był jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób z getta łódzkiego, wokół której narosło wiele mitów i legend, nie do końca znajdujących swoje potwierdzenie w faktach – podkreśla prelegent.

Konferencja była jednym z trzech punktów tegorocznego Dnia Judaizmu, który obchodzony jest w Łodzi. Centralne uroczystości w tym mieście odbędą się o godz. 17.30 w namiocie ustawionym w miejscu dawnej Wielkiej Synagogi przy skrzyżowaniu al. T. Kościuszki i ul. Zielonej w Łodzi.

Ostatnim punktem łódzkich obchodów będzie wieczorne spotkanie w Teatrze Nowym (ul. Więckowskiego 15), które będzie miało wymiar kulturalny. Spektakl „Fabryka muchołapek”, autorstwa i w reżyserii Andrzeja Barta, to widowisko opowiadające o wielkości i upadku jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci XX wieku. Widzowie wezmą udział w procesie dot. przewodniczącym Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie – Chaimem Rumkowskim. Procesie, który nigdy się nie odbył.

Dzień Judaizmu obchodzony jest w polskim Kościele katolickim od 1997 roku. Został wprowadzony przez Konferencję Episkopatu Polski i obchodzony jest corocznie 17 stycznia w przeddzień rozpoczęcia tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Celem Dnia Judaizmu jest ponowne odkrycie więzi pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem, które z niego wyrasta.