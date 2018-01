Mary Wagner odpowiada polskim lekarzom

Mary Wagner oczekuje za kratami na proces, w którym po raz kolejny będzie oskarżona o to, że wbrew sądowym zakazom wchodzi do przychodni aborcyjnej w Toronto, wręcza napotkanym tam kobietom róże i proponuje pomoc, jeśli są gotowe rozważyć rezygnacje z zabicia swego dziecka. Za to właśnie spędziła w więzieniu już około 5 lat.

Oto treść listu Mary Wagner, opublikowana przez serwis internetowy kanadyjskiego pisma polonijnego "Goniec" (goniec.net.):

"Drogi prof. Bogdanie Chazanie, dr Rybak, dr Moszczyńska–Kowalska, dr Rojek, dr Nitek ,

Pozdrawiam w blasku Epifanii,

Dziękuję bardzo za Wasz list z 17 grudnia, który dostałam dopiero niedawno od trzech różnych osób, mieliśmy tutaj w Vanier (nazwa zakładu karnego - przyp. jd) opóźnienia w przekazywaniu poczty. Dziękuję za wszystko, co napisaliście i za Wasze modlitwy, jestem bardzo zbudowana Waszymi wysiłkami podejmowanymi w obronie naszych najmniejszych braci i sióstr i zdumiona Waszą determinacją i troską o Kanadę. Niech Pan Bóg Was błogosławi za skierowanie Waszego listu do przedstawicieli władz kanadyjskich i naszych Biskupów, jak również do lekarzy zaangażowanych w zabijanie dzieci nienarodzonych. Dziękuję bardzo.

Modlę się za Polskę i wasze starania ochrony dzieci niepełnosprawnych, niech Bóg da odwagę tym, którzy są władni objąć je opieką prawną. Modliłam się również za Waszą koleżankę dr Agnieszkę i jej dziecko oraz rodzinę.

Dotarły tutaj do mnie trzy kopie waszego listu. Proszę moich przyjaciół Małgorzatę i Andrzeja Kumorów, aby przesłali ten list do was. Mają piękną córkę Julię, która ma zespół Downa. Jest ich jedynym dzieckiem i źródłem wielkiej radości w ich życiu, jak również napełniła światłem życie innych osób.

Pozostając z wdzięcznością i we wspólnocie modlitwy,

Mary"