Warszawa: Chrześcijańskie propozycje dla gości hotelowych

To wynik współpracy koszalińskiej SNE i fundacji SMS z Nieba z firmą Minicards zajmującą się rozpowszechnianiem informacji o wydarzeniach kulturalnych, sporcie czy turystyce, dostępnych w ponad 50 warszawskich hotelach, m.in. Marriott, Plaza, Holiday Inn.

Chrześcijańska karta zawiera z jednej strony informacje o Fundacji SMS z Nieba, zachęcające do ściągnięcia pozytywnych treści z 22 działów tematycznych. Z drugiej znajduje się pierwszy punkt kerygmatu: "Bóg kocha ciebie dzisiaj". - Widzimy, że jest zainteresowanie kartami, że ludzie zatrzymują się, żeby je poczytać. Mamy nadzieję, że dzięki naszym kartom będą mogli znaleźć ważne treści, które pomogą im wzrosnąć duchowo - mówi pomysłodawca projektu ks. Rafał Jarosiewicz, dyrektor SNE i prezes fundacji.

- Do tej pory ta przestrzeń była zagospodarowana wyłącznie w sposób świecki. Nie było żadnej propozycji odnoszącej się do Boga - wyjaśnia ks. Jarosiewicz. - Wykorzystaliśmy nośnik, który istnieje, żeby wejść tam z Ewangelią i mamy szansę dotrzeć z jej przekazem do ludzi, którzy o Bogu być może by nie pomyśleli - dodaje

Jak podkreśla kapłan, ewangelizacja podjęta w ten sposób nie jest inwazyjna, jest raczej alternatywą i może być także z tego względu dobrze przyjęta przez gości hotelowych, którzy w holu, w pobliżu recepcji spędzają niemało czasu.

Na razie akcja chrześcijan z Koszalina, którzy przygotowali 20 tys. takich kart w języku polskim i angielskim, dotyczy hoteli w Warszawie, ale są starania, by rozszerzyć ją na inne miasta. Natomiast już wykracza poza obszar stolicy poprzez skojarzoną z kartami internetową aplikację na smartfony.

Minicards jest międzynarodowym systemem informacji turystycznej, rozpowszechnionym w kilkudziesięciu krajach świata. To zestaw poręcznych kart-wizytówek umieszczonych w holach hoteli na dużych tablicach lub stelażach, zawierających informacje i reklamy muzeów, galerii, restauracji, klubów, sklepów i usług mogących zainteresować gości hotelowych, także cudzoziemców.