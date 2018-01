Była lesbijka o uzdrawiającej mocy Chrystusa

Od dwóch lat jest mężatką i spodziewa się pierwszego dziecka. Choć jej życie było mocno pogmatwane, teraz dzieli się swoją historią, by dać nadzieję innym. Mówi, że droga od homoseksualizmu do Chrystusa nie zawsze jest łatwa i prosta, ale jest uzdrawiająca. "Bóg wzywa nas do świętości" - mówi.

Przez siedem lat była w związkach z kobietami. - Bawiłam się, spałam, w wieku 15 lat wyznałam, że jestem lesbijką moim przyjaciołom - mówi na filmie Emily - obcięłam włosy, nosiłam męski ubrania, korzystałam z męskich toalet. Mając 18, 19, 20 lat byłam "super dzika" i w wielu relacjach z kobietami.

Uznała, że Bóg nie ma nic przeciwko jej zachowaniu, bo w jej przeświadczeniu "Bóg oznaczał kogoś miłego i pełnego akceptacji dla wszystkiego, co robiła". Im bardziej zanurzała się w homoseksualne życie, tym bardziej perwersyjna się stawała. Ale pomimo zewnętrznej fasady szczęścia, była jak to określa: "Pustymi oczami i beznadziejnym sercem". Gdy dostała się do szkoły dla pielęgniarek, poznała kobietę, z którą się zaręczyła. Trochę jednak zwolniła tempo życia, bo jej partnerka miała dwójkę dzieci.

W wieku 22 lat została zaproszona na spotkanie biblijne. Zamierzała jednak wyjść, jeśli pojawi się temat homoseksualizmu. Kobiety dzieliły się różnymi doświadczeniami Boga. - Nie miałam czegoś takiego i to mnie dręczyło - mówi Emily. Zaczęła zastanawiać się "a co jeśli to wszystko to prawda?". Poczucie, że w jej życiu wszystko jest ok, ulotniło się.

Emily w internecie wyszukała biblijne wersety dotyczące homoseksualizmu. Poczuła się jak rażona piorunem, gdy zmagała się z szóstym rozdziałem 1 Listu do Koryntian.

"Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego."

- Tego dnia moje oczy tak naprawdę się otworzyły. Nagle nie mogłam dłużej dyskutować. Wszystko było jasne. Byłam w drużynie: "Nie odziedziczą królestwa Bożego". Bardzo mnie to przeraziło.

W jej sercu pojawiła się jednak mała iskierka nadziei, gdy przeczytała kolejny wers. "A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego." Zrozumiała, że Bóg leczy i przemienia grzeszników. - Mogłam trzymać się grzechu i odrzucić Boga albo zwrócić się ku Niemu. Moje całe życie zmieniło się tego dnia. Byłam zdumiona jak wielką łaskę mi okazał.

- Ludzie mówią mi: urodziłem się takim. Odpowiadam: ok, ja też. Nie urodziłeś się z dobrymi uczuciami wobec innych, dlatego Jezus przyszedł. Pożądasz grzechu, to tylko udowadnia, że tak jak ja, bardzo potrzebujesz łaski - mówi Emily.

Powerful coming out story!!! LOVE IS LOVE

Anchored North