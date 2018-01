Kiedy rekonstrukcja rządu?

W czwartek odbyło się spotkanie kierownictwa PiS, jednym z jego tematów była właśnie rekonstrukcja rządu. "Bardzo udane spotkanie, plan rekonstrukcji przyjęty, rekonstrukcja będzie pewnie na początku tygodnia" - powiedział w piątek wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki w nagraniu wyemitowanym wPolsce.pl.

Dopytywany, czy do rekonstrukcji dojdzie w poniedziałek, odpowiedział "niekoniecznie w poniedziałek, ale w pierwszej połowie tygodnia".

W czwartkowym spotkaniu kierownictwa PiS poza prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Beata Szydło i Piotr Gliński, a także m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, szef MON Antoni Macierewicz, przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki i wiceprezes PiS Joachim Brudziński.

Po powołaniu rządu Mateusza Morawieckiego prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla TVP mówił, że wydaje mu się, iż zmiany będą "dosyć głębokie". Politycy obozu Zjednoczonej Prawicy wskazywali, że obejmą one kilka resortów.

Premier Morawiecki, który obecnie pełni również funkcję ministra finansów oraz rozwoju, zapowiedział w połowie grudnia w TVP Szczecin, że będzie on łączył funkcję premiera z zarządzaniem tymi dwoma ministerstwami "tylko przez krótki czas, aż w uzgodnieniach z kierownictwem politycznym zostaną wybrani kandydaci na szefów tych resortów". Jak powiedział, będą to dwie osoby, które go odciążą.

"Kandydaci na szefów resortu rozwoju i finansów są już znani, ale najpierw porozmawiamy o nich na najwyższym szczeblu kierownictwa politycznego" - mówił wtedy premier. Jako możliwą kandydatkę na stanowisko szefa resortu finansów media wskazują aktualną wiceminister finansów Teresę Czerwińską.

W mediach pojawiły się także informacje dotyczące ewentualnej zmiany na stanowisku szefa MSZ - w tym kontekście padło nazwisko szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego. W drugiej połowie grudnia Szczerski, odnosząc się do doniesień o tym, iż miałby objąć funkcję szefa MSZ w rządzie Morawieckiego, przyznał, że "ta propozycja jest na stole".

W wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego" premier Morawiecki pytany, czy ze względu na koalicję z PiS, Porozumienie i Solidarna Polska nadal będą miały zagwarantowane po dwa miejsca w Radzie Ministrów potwierdził, że "to się nie zmieni". Dodał, że wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zostaną na swoich obecnych stanowiskach w rządzie. W ocenie premiera "bardzo dobrze wypełniają swoje funkcje".