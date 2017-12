Chiny: Zburzono kościół katolicki

Od 1999 r. skromna świątynia była nieprzerwanie użytkowana przez wiernych bez żadnych zastrzeżeń ze strony władz. Znajduje się ona w pobliżu autostrady łączącej Pekin z Kunmingiem.

Katolicy z Zhifang opublikowali w Internecie fotografie oficjalnych dokumentów, z których wynika, że mieli wszelkie niezbędne pozwolenia na budowę świątyni, a nawet uzyskali wieczyste użytkowanie terenu, na którym ona stoi.

Mimo to, bez jakichkolwiek konsultacji z wiernymi, władze ogłosiły 20 grudnia informację do likwidacji kościoła, zaś 27 grudnia przystąpiły do jego burzenia. Najpierw zniszczono krzyż, potem usunięto stacje Drogi Krzyżowej, w końcu ciężarówką wywieziono paramenty liturgiczne i ławki. Przed burzeniem murów i w jego trakcie wiernym nie pozwolono nawet zbliżyć się do kościoła, ani też zabrać rzeczy znajdujących się w zakrystii.

Katolicy demonstrowali przed siedzibą lokalnych władz, lecz nie uzyskali odpowiedzi, dlaczego ich kościół został zburzony.