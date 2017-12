Powrót zimy?

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hPa.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. Temperatura maksymalna od 1 st.C do 4 st.C, w dolinach górskich od -1 st.C do 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia. Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, głównie na wschodzie oraz w centrum i na południu kraju. Na wschodzie i południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -6 st.C do -1 st.C, na wschodzie i nad morzem lokalnie 0 st.C, a w rejonach podgórskich od -10 st.C do -6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, skręcający na kierunki południowe.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane od zachodu wzrastające do dużego z opadami deszczu ze śniegiem i deszczu, przemieszczającymi się do centrum Polski. Na wschodzie i południu kraju początkowo miejscami zachmurzenie duże i lokalnie opady śniegu. Rano lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0 st.C na północnym wschodzie do 6 st.C na południowym zachodzie. W kotlinach górskich temperatura od -1 st.C na Podhalu do 4 st.C w Sudetach. Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie Polski okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych. W rejonach górskich wiatr w porywach do 60 km/h, a w partiach szczytowych do 80 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 3 st.C, wystąpi początkowo, później spadek temperatury. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie duże, w drugiej połowie nocy z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu, a nad ranem silne zamglenia. Temperatura minimalna -2 st.C. Wiatr słaby, zachodni, skręcający na południowy.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 1 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy.