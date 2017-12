Będzie śnieg?

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, północnym zachodzie i lokalnie na zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Rano w Małopolsce w dolinach lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 4 st. na północnym wschodzie do 9 st. na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Porywy wiatru do 55 km/h, na wybrzeżu i na Podkarpaciu do 70 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od -1 st. do 2 st. i do 3 st. nad morzem, w dolinach górskich lokalnie spadki temperatury do -4 st. Wiatr umiarkowany, miejscami na zachodzie i w górach porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niewielkie opady deszczu miejscami na północy kraju. Opady deszczu wystąpią także w Karpatach. Temperatura maksymalna od 3 st. na północnym wschodzie do 8 st. na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, na południu kraju porywy do 65 km/h, w terenach podgórskich do 80 km/h, w górach do 120 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami małe. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna 1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.