Zobacz, gdzie mieszka Bóg

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»

Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa.

A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

Kto zaczął szukać Boga, już Go odnalazł – powie matematyk Blaise Pascal. Andrzej i drugi uczeń usłyszeli i poszli za Jezusem. Zimową porą przyjdź i ogrzej się w bliskości Boga. Wróć do Jezusa w Kościele. Zobacz, gdzie mieszka: w sercu człowieka (uczucie); w szarych komórkach (intelekt); w mojej duszy; w drugim człowieku; w słowie Bożym; w tabernakulum. Albert Einstein powiadał, że do rozwoju nauki, kultury i religii jest potrzebne pojęcie Tajemnicy. Nie dziw się, jeśli wszystkiego nie zrozumiesz. Powiedz komuś jak Andrzej: znalazłem Mesjasza. Wiara jest jedną z tych nielicznych rzeczy, która się mnoży, jeśli się nią dzielę. Jeśli nie wstaniesz ze swojej kanapy i uzależnień od wygodnictwa, możesz nie spotkać Jezusa.