Nieoficjalnie: To oni zastąpią członków komisji ds. Amber Gold, którzy objęli stanowiska rządowe

Posłanka PiS Iwona Arent i poseł PiS Bartłomiej Wróblewski to potencjalni kandydaci do wejścia w skład sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold w miejsce Marka Suskiego i Joanny Kopcińskiej - dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł zbliżonych do kierownictwa partii.