Czy Pasterkę można w tym roku traktować jako Mszę niedzielną?

W związku z faktem, że w roku 2017 Wigilia Bożego Narodzenia przypada w niedzielę, powtarzają się pytania, czy obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. spełnia wierny, który będzie obecny na Pasterce.

Odpowiedź brzmi: Nie. Pasterka jest Mszą z uroczystości Narodzenia Pańskiego i uczestnictwo w niej jest spełnieniem obowiązku uczestnictwa we Mszy w Boże Narodzenie – a nie w niedzielę. Wynika to z przepisu prawa kanonicznego o dniach świątecznych: „Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego” (KPK kan. 1248).

Dzień Pański 24 grudnia 2017 roku to liturgicznie IV Niedziela Adwentu. Katolika zatem obowiązuje w tym roku uczestnictwo we Mszy św. zarówno w niedzielę jak i w I dzień świąt Bożego Narodzenia.

Przeczytaj też: Wigilia w niedzielę - co zrobić z postem?