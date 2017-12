Zobacz zwiastun "Korony królów"!

Premiera nowego serialu zaplanowana jest na 1 stycznia. To pierwszy serial opowiadający o historii średniowiecznej Polski, u schyłku panowania Piastów. Jednak elementy historyczne uzupełnione są wątkami fabularnymi. Filmowa historia rozpoczyna się u schyłku panowania Władysława Łokietka. Na tronie zasiada jego syn - Kazimierz. Twórcy serialu zapraszają widza do świata walki o władzę, dworskich intryg i romansów. Czy "Korona królów" stanie sie polskim odpowiednikiem "Wikingów"? To się okaże. Bez wątpienia czasy ostatnich Piastów to temat bardzo wdzięczny do stworzenia telewizyjnej sagi. A jak podoba się wam zwiastun serialu?

„Korona królów” – OFICJALNY ZWIASTUN

TVP VOD