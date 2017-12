Ingres w Toruniu

Będę zabiegał, aby diecezja była gościnnym domem dla każdego, kto chce być bliżej Boga – zadeklarował dziś nowy biskup toruński Wiesław Śmigiel. W homilii wygłoszonej podczas uroczystego ingresu do katedry w Toruniu przypomniał, że we wspólnocie ochrzczonych nie ma ludzi wykluczonych. "Prostujmy ścieżki życia na ile potrafimy, resztą zajmie się Bóg" - zachęcał bp Śmigiel.

Podczas Mszy św. nuncjusz apostolski przekazał 48-letniemu bp. Wiesławowi Śmigiel pastorał - symbol władzy pasterskiej w diecezji.

Nowy biskup toruński zachęcił w homilii wszystkie środowiska Kościoła do pomocy w ewangelizacji. Głęboko wierzących prosił aby stali się jeszcze gorliwszymi uczniami i misjonarzami, gotowymi w każdej godzinie życia głosić radość Ewangelii. Wątpiący zachęcił aby nie ustawali w drodze, odważnie pytali i poszukiwali a kiedy trzeba - zdecydowanie pukali do drzwi kościołów, furt klasztornych i plebanii.

"Pogubieni, zbuntowani, poranieni niewierzący, dystansujący się od Kościoła oraz jego wrogowie niech zapamiętają - i mówię to z wielką miłością - że Bóg jest potężniejszy od grzechu, naszych złych doświadczeń, niechęci i ludzkich uwarunkowań" - przekonywał bp Śmigiel. Dodał, że Bóg potrafi swoją łaską przemienić ludzkie życie. "Historia uczy, że Bóg swoją miłością nawet swoich przeciwników potrafi przemienić w świętych i w swoich przyjaciół" - wskazywał biskup toruński.

Bp Śmigiel zwrócił się do duchownych i osób konsekrowanych z prośbą o dawanie chrześcijańskiego świadectwa. Dodał że świat współczesny bardzo potrzebuje świadectwa o tym, że Bóg jest większy i ważniejszy niż sprawy i logika tego świata.

"Prężne środowisko skupione wokół radia Maryja zapraszam do współpracy w głoszeniu Dobrej Nowiny i budowaniu zgody narodowej" - mówił bp Śmigiel.

Zwrócił się też do młodzieży, przypominając, że papież wezwał młode pokolenie do dobrego rabanu czyli do aktywności społecznej i ewangelizacyjnej, takiej która pokonuje wszelkie bariery.

"Pokornie proszę polityków i samorządowców, głównie tych z diecezji toruńskiej aby broniąc swoich przekonań i poglądów wyborców nie zapominali, że w sprawach regionu i troski o dobro wspólne warto być razem a spór nie musi ogłaszać kłótni. A Ponad wszelkimi podziałami jesteśmy siostrami i braćmi zatem nigdy nam nie wolno zapomina o wzajemnym szacunku" - powiedział bp Śmigiel.

Zacytował tez słowa papieża Franciszka z adhortacji "Evangelii gaudium": "(...) my chrześcijanie podkreślamy potrzebę uznania drugiego człowieka, leczenia ran, budowania mostów, zacieśniania relacji i pomagania, by «jeden drugiego nosił brzemiona» (por. Ga 6, 2).

Bp Śmigiel przypomniał, że we wspólnocie ludzi ochrzczonych nie ma wykluczonych, są tylko ci, którzy potrzebują modlitwy, Bożego miłosierdzia i jeszcze większej miłości. "Zatem proszę: prostujmy ścieżki życia na ile potrafimy, resztą zajmie się Bóg".