Różaniec do Granic - w kajaku, na statku, na górskich szczytach

W ramach inicjatywy Różaniec Do Granic w święto Matki Bożej Różańcowej w 320 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski zostanie podjęta modlitwa o pokój dla Polski i całego świata. Uczestnicy zgromadzą się w kościołach o godz. 10.30, tam wysłuchają konferencji, będą uczestniczyć we Mszy i adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie przejdą lub przejadą do wyznaczonych "stref modlitwy" - ma ich być ok. 4 tys. - w których o godz. 14.00 rozpocznie się modlitwa różańcowa.

Jak poinformowali w komunikacie przesłanym PAP organizatorzy wydarzenia, część uczestników będzie się modlić w nietypowych miejscach. W kutrach na Zatoce Puckiej odmawiać Różaniec będą rybacy z Jastarni, w kajakach na Łynę wypłyną wierni z okolicy Sępopola.

Z nadbrzeża w Tolkmicku w diecezji elbląskiej o godz. 14.00 wyruszy specjalnie wyczarterowany na tę okazję "różańcowy" statek pasażerski, na którym będzie prowadzona modlitwa dla ok. 100 pasażerów. Z kolei w archidiecezji warmińskiej część uczestników wydarzenia uda się na granicę na katamaranach.

Ks. Grzegorz Puchalski, koordynator wydarzenia w diecezji elbląskiej, wyjaśnił, że pomysł zorganizowania Różańca do Granic na statku zrodził się stąd, że granica Polski biegnie też przez Zalew Wiślany. "Chodziło o to, aby modlić się także wzdłuż tej granicy, symbolicznie ogarnąć ją modlitwą. Ufamy, że Matka Boża zatroszczy się dla nas o dobrą pogodę tego dnia" - dodał.

Organizatorzy poinformowali, że w diecezji tarnowskiej Różaniec do Granic będzie odmawiany na łodziach flisackich płynących przełomem Dunajca. Tratwy wyruszą z przystani przy Trzech Koronach w Sromowcach Niżnych.

- Różaniec do Granic podbił już tyle serc, że uczestnicy i organizatorzy w diecezjach sami zaczęli rozwijać to wydarzenie. Zaowocowało to wieloma szczególnymi, unikalnymi "podwydarzeniami" - podkreślił Maciej Bodasiński, organizator wydarzenia z fundacji "Solo Dios Basta" (hiszp. "Bóg sam wystarczy").

Dodał, że wyjątkowy Różaniec, zorganizowany z myślą o najmłodszych uczestnikach, odbędzie się na Westerplatte. Najmłodsi wraz z rodzicami wezmą udział we Mszy o godz. 12 i adoracji Najświętszego Sakramentu, a później staną wzdłuż granicy, by odmówić Różaniec w jednym z pierwszych miejsc zaatakowanych w II wojnie światowej.

Część uczestników odmówi Różaniec w drodze na górskie szczyty. Młodzież z archidiecezji krakowskiej będzie modlić się na Babiej Górze wspólnie ze Słowakami. W Szklarskiej Porębie inna grupa wyruszy z różańcami w stronę schroniska Orle. Modlitwa zorganizowana zostanie też w miejscu tzw. Trójstyku w diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie zbiegają się granice Polski, Czech i Słowacji.

Jak poinformował, ks. Łukasz Grelewicz, koordynator wydarzenia w archidiecezji gdańskiej, Grupa Trójmiejskie Uwielbienie zorganizuje w Gdyni otwarte Muzyczne Uwielbienie 24h. "Muzycy każdą godzinę modlitwy będą rozpoczynać jedną dziesiątką Różańca. W ten sposób przez dobę rozważą wszystkie tajemnice różańcowe i wydłużą naszą modlitwę na granicach do 24 godzin" - podkreślił.

Modlitwa na granicach jest odpowiedzią na prośbę o codzienne odmawianie Różańca, którą Matka Boża miała wyrazić 140 lat temu w Gietrzwałdzie i 100 lat temu w Fatimie. Organizatorzy spodziewają się, że w wydarzeniu weźmie udział milion osób.

Organizująca wydarzenie fundacja "Solo Dios Basta" powstała w czerwcu 2015 r. z inicjatywy grupy świeckich ewangelizatorów, rekolekcjonistów i filmowców. Była ona organizatorem m.in. Wielkiej Pokuty, która 15 października 2016 r. zgromadziła na Jasnej Górze ok. 150 tys. osób.

