Ryszard Pawłowski zdobył kolejny ośmiotysięcznik

67-latek jest najstarszym Polakiem, któremu udało się stanąć na szczycie zaliczanym do Korony Himalajów i Karakorum.

Urodzony w 1950 r. Ryszard Pawłowski jest zdobywcą 11 spośród 14 szczytów ośmiotysięcznych zaliczanych do Korony Himalajów i Karakorum. 27 września stanął na szczycie Manaslu (8156mnpm), zostając w ten sposób prawdopodobnie najstarszym Polakiem na szczycie ośmiotysięcznika. O jego wejściu na szczyt poinformował Portal Górski będący patronem medialnym wyprawy.

Pawłowski pochodzi z Bogatyni, ale już w wieku 14 lat wyjechał do szkoły na Śląsk i to tutaj związał się ze środowiskiem wspinaczkowym. To uczestnik i organizator ponad 300 wypraw w góry wysokie i 5-krotny zdobywca Mont Everestu - jest w tym względzie rekordzistą Polski. W górach wysokich działa również jako przewodnik - jest pionierem himalaizmu komercyjnego w Polsce.