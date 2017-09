Polacy pozytywnie o działalności Kościoła katolickiego

Po okresie słabszych notowań ocena działalności Kościoła w Polsce znacząco się poprawiła i powróciła do poziomu ostatnio notowanego w lutym 2015 roku. Pozytywnie o działalności Kościoła wypowiada się obecnie 61 proc. Polaków (od marca wzrost o 9 punktów procentowych), a krytykuje ją 29 proc. (spadek o 6 punktów).



Z analizy przeprowadzonej przez CBOS wynika, że oceny działalności Kościoła katolickiego różnicują przede wszystkim deklaracje polityczne respondentów. Są one mierzone zarówno deklaracjami dotyczącymi głosowania w hipotetycznych wyborach do Sejmu, jak i deklarowanymi poglądami politycznymi.



Pozytywnie działalność Kościoła ocenia zdecydowana większość respondentów zamierzających głosować na Prawo i Sprawiedliwość (86 proc.) oraz ponad połowa potencjalnego elektoratu Kukiz’15 (56 proc.), a także ponad trzy piąte zamierzających pójść na wybory, ale niezdecydowanych, na kogo głosować (62 proc.), oraz niezdecydowanych, czy wziąć w nich udział (64 proc.).



Bardziej podzieleni w ocenach, choć z przewagą aprobaty nad dezaprobatą, są natomiast zwolennicy Polskiego Stronnictwa Ludowego (dobrze – 45 proc., źle – 42 proc.) oraz deklarujący absencję w hipotetycznych wyborach parlamentarnych.



Krytycy działalności Kościoła katolickiego zdecydowanie przeważają natomiast wśród potencjalnych wyborców Nowoczesnej Ryszarda Petru (63 proc.).



Biorąc pod uwagę deklarowane poglądy polityczne, można zauważyć, że działalność Kościoła częściej oceniana jest pozytywnie niż negatywnie we wszystkich wyróżnionych grupach z wyjątkiem badanych identyfikujących się z lewicą. Ponadto im dalej od lewej strony, a bliżej prawicy, tym więcej ocen pozytywnych, a mniej negatywnych.



Dobrym ocenom działalności Kościoła sprzyja też udział w praktykach religijnych. Negatywne oceny przeważają jedynie wśród badanych niepraktykujących religijnie, natomiast im częstszy deklarowany udział w nabożeństwach lub spotkaniach religijnych, tym więcej ocen pozytywnych, a mniej negatywnych.



Badanie dotyczące oceny działalności Kościoła katolickiego w Polsce zrealizowano w dniach 7–14 września na 974-osobowej próbie losowej dorosłych Polaków.