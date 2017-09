Watykan: zaawansowany stan reformy Kurii Rzymskiej

Sekretarz Rady Kardynałów zaznacza, że grono to ma zaplanowane spotkania do grudnia 2018 roku. Dodaje, że pozostały jedynie dwie lub trzy dykasterie, co do których K-9 nie przedstawiła jeszcze Ojcu Świętemu swoich propozycji, zaś w niektórych przypadkach wypracowane już propozycje wymagają rewizji. Bp Semeraro podkreśla. że decyzje ostateczne podejmie osobiście papież, a w niektórych przypadkach pewne już podjęte decyzje są jeszcze weryfikowane w praktyce. Franciszek postanowił bowiem nie czekać na zakończenie prac, ale wprowadzić w życie pewne decyzje, ustanowić nowe instytucje, jego zdaniem najpilniej potrzebne.

Sekretarz Rady Kardynałów zaznaczył, że gremium to pracuje zgodnie z takimi kryteriami jak wierność historii i zachowanie kontynuacji z przeszłością, a także wprowadzanie innowacji, aby odpowiedzieć na zmienione wymagania czasów i skoncentrowanie, aby określić, co jest naprawdę konieczne dla Kościoła powszechnego. Bp Semeraro podkreślił, że trwa obecnie dyskusja na temat Sekretariatu Stanu. Możliwe są pewne zmiany, by jego posługa była bardziej skuteczna, tym bardziej, że Kuria nie może już pracować według dawnych schematów. Ponadto wiele miejsca w pracach K-9 zajmuje kwestia pracowników służb dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. Bp Semeraro zaznacza, że Rada Kardynałów będzie istniała także po wypracowaniu nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej, ponieważ jej zadaniem jest także wspomaganie Ojca Świętego w zarządzaniu Kościołem Powszechnym.

W skład ustanowionej przez Papieża Franciszka 13 kwietnia 2013 roku Rady Kardynałów wchodzą kardynałowie: Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras) – koordynator Rady, Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), Francisco Javier Errázuriz Ossa (Chile), Oswald Gracias (Indie), Reinhard Marx (Niemcy), Laurent Monsengwo Pasinya (Demokratyczna Republika Konga), Sean O’Malley (USA), kard. George Pell (Watykan/Australia) i Pietro Parolin (Watykan/Włochy). Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest bp Marcello Semeraro (Włochy).