Tour de France - Rafał Majka na badaniach w szpitalu

"Nie potrafię powiedzieć, czy będzie w stanie dalej jechać. Na całym ciele ma krwawiące rany. Czegoś takiego nie widzi się często" - przyznał rzecznik zespołu Polaka Ralph Scherzer.

Dodał jednak, że Majka chce kontynuować ściganie w tegorocznej "Wielkiej Pętli", ale ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie po dokładnej diagnozie lekarzy.

Polski lider ekipy Bora-Hansgrohe uczestniczył w kraksie na 70. kilometrze etapu. Mocno poobijany i poraniony nie był w stanie dogonić głównego peletonu, ale ambitnie kontynuował jazdę. Dotarł do mety na 137. miejscu ze stratą 36.21 do zwycięzcy i natychmiast trafił do ruchomego punktu medycznego na badania. Stamtąd został przewieziony do szpitala.

Uważany za najtrudniejszy w tegorocznej "Wielkiej Pętli" etap z Nantua do Chambery (181,5 km) - z trzema premiami górskimi najwyższej kategorii - wygrał Kolumbijczyk Rigoberto Uran (Cannondale). Trzeci był Brytyjczyk Christopher Froome (Sky), który zachował żółtą koszulkę lidera.

Froome'owi pomagał m.in. Michał Kwiatkowski, który został za czołówką na ostatnim podjeździe i do mety dotarł w identycznym czasie, co Majka. Najlepszym z biało-czerwonych był w niedzielę Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe), który zajął 102. lokatę, ze stratą 27.10 do triumfatora.

Poniedziałek będzie dniem przerwy w wyścigu, a później uczestników czekają dwa łatwiejsze, płaskie etapy.