Bp Lechowicz: Polska ulega laicyzacji w przyspieszonym tempie

W spotkaniu, które odbywa się w Sekretariacie KEP uczestniczy 12 księży, którzy wyjadą do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, w Niemczech, we Francji oraz w Norwegii.

Szkolenie jest okazją dla wyjeżdżających księży do zapoznania się ze specyfiką życia i duszpasterstwa emigracyjnego oraz z ogólnymi zasadami funkcjonującymi w tego rodzaju duszpasterstwie.

W spotkaniu pod przewodnictwem delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesława Lechowicza, biorą udział duchowni i świeccy, w tym rektorzy polskich misji katolickich i przedstawiciele instytucji zajmujących się Polonią. Podczas prelekcji przedstawią specyfikę życia i duszpasterstwa emigracyjnego.

Dyskusje i wykłady dotyczą m.in. podstaw teologicznych duszpasterstwa ludzi będących w drodze, migrantów, podróżujących.

Rektorzy największych polskich misji katolickich – z Francji, Anglii i Niemczech – omawiając specyfikę duszpasterstwa emigracyjnego, wskazywali na potrzebę "nawrócenia pastoralnego", o którym mówi papież Franciszek.

Poruszano tez kwestie bardziej konkretne związane z duszpasterstwem małżeństw i rodzin oraz prawnymi aspektami funkcjonowania duszpasterzy i ich struktur poza granicami kraju.

Bp Wiesław Lechowicz powiedział KAI, że wyzwania jakie stają przed duszpasterstwem polonijnym są częściowo tożsame z tymi, które ma przed sobą Kościół w Polsce. "Myślę przede wszystkim o pracy dla rodzin i z rodzinami oraz o duszpasterstwie młodzieży" - wyjaśnił.

Bp Lechowicz zapowiedział, że w lipcu przyszłego roku odbędzie się w Warszawie II Kongres Młodzieży Polonijnej. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w stolicy Polski przed ŚDM w Krakowie.

Hierarcha wskazał na konieczność objęcia opieką duszpasterska młodych ludzi. Ocenił, że dokonujący się w Polsce w ostatnich latach proces laicyzacji jest być może jeszcze bardziej dynamiczny niż to miało miejsce przez kilkadziesiąt ostatnich lat na Zachodzie. "'Przyspieszamy' nie tylko w dziedzinie technologii, gospodarki ale niestety, także w dziedzinie sekularyzacji" - stwierdził delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Wskazał przy tym na dwa wyzwania związane ze specyfiką życia Polaków za granicą. Pierwsze to permisywna, relatywistyczna kultura. "Człowiek współczesny, jak zauważał papież Benedykt XVI, nie godzi się z rolą stworzenia lecz chce przejąć rolę Boga stwórcy. Chcemy więc pomóc ludziom odkryć Pana Boga w swoim życiu" - tłumaczy bp Lechowicz.

Drugie wyzwanie związane jest z sytuacją wewnątrz Kościoła. "Zauważamy, że nauczanie Kościołów w niektórych krajach nieco się różni, inna jest też praktyka. To może prowadzić – i de facto prowadzi – do relatywizmu. Chodzi tu o takie kwestie jak prokreacja, seksualność ale też praktyka spowiedzi" - stwierdził bp Lechowicz. Jego zdaniem taka sytuacja domaga się od duszpasterzy polonijnych szczególnej wrażliwości i mądrości w przekazywaniu prawd wiary orz zachęcania wiernych do praktyk religijnych.

W programie warszawskiego spotkania zaplanowano m.in. prelekcje o historii emigracji polskiej i jej duszpasterstwa oraz o oczekiwanych świeckich wobec polskich duszpasterzy na emigracji.

Jutro księża spotkają się z Ministrem Janem Dziedziczakiem MSZ, który wygłosi referat: „Zróżnicowane wyzwania we współpracy państwa polskiego z Polonią i polonijnymi środowiskami duszpasterskimi”.

W kursie biorą udział księżą z archidiecezji: warszawskiej, katowickiej; przemyskiej, lubelskiej i warmińskiej oraz z diecezji tarnowskiej, kaliskiej i zielonogórsko–gorzowskiej, a także kapłan z Towarzystwa Chrystusowego.