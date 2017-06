Ekstremalna pielgrzymka dla zapracowanych

Jeden z inicjatorów przedsięwzięcia i pilotujący samochodem grupę pielgrzymów Grzegorz Smolarek relacjonując tegoroczną pielgrzymkę, wyliczył trudności, jakie napotkali na trasie.

„Wędrowanie to pozostanie w pamięci z dwóch powodów – deszcz w każdej postaci: od niekończącej się mżawki po kilkuminutowe, ale nader obfite oberwanie chmury oraz niesamowici ludzie, do których docierała ekipa techniczna z prośbą o pomoc w przeorganizowaniu postojów, a którzy nie tylko pomagali w tym, ale i sami wychodzili z inicjatywą” – opowiedział, podkreślając pomoc i życzliwość ludzi spotykanych po drodze.

„Czy to proboszcz parafii św. Anny z Lędzin, który o przyjściu pielgrzymki dowiedział się po raz pierwszy w życiu ok. 15 minut przed jej przyjściem, a zanim uczestnicy dotarli mieli już otwarte nie tylko toalety, ale i salki, w których mogli się przebrać i wysuszyć. Czy też szefostwo ekskluzywnej restauracji Spacerowa 21 z Mysłowic. Po ulewie nie tylko zaprosili mokrych i zabłoconych pielgrzymów do środka, ale jeszcze przynieśli kawę i herbatę. Dla wszystkich nas był to niemal namacalny znak Bożej opieki nad nami” – dodał.

Między 55 a 70 kilometrem z dalszego wędrowania zrezygnowało 8 uczestników – poza jedną osobą, wszystkie z powodu zmęczenia, zwichnięć i kontuzji.

Organizatorzy zapraszają na kolejną edycję pielgrzymki „JG24 – Jasna Góra bez kompromisów” – za rok.