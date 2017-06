Rząd przyjął zmiany związane z programem "Za życiem"

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" został skierowany do Sejmu.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przypomina, że ustanowiony w grudniu 2016 r. program "Za życiem" wspierać ma rodziny z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja programu wymaga nowelizacji kilku ustaw. Przyjęta przez rząd ustawa jest - jak informuje MRPiPS - pierwszym etapem realizacji tego programu, drugi etap zostanie wprowadzony kolejnym projektem ustawy, której przyjęcie zaplanowano w IV kwartał tego roku.

Skierowany do Sejmu projekt przewiduje m.in. wsparcie dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Rodzina opiekująca się dzieckiem z niepełnosprawnością będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Jest to pomoc adresowana do opiekunów osób niepełnosprawnych - podkreśla MRPiPS.

Zgodnie z projektem asystenci rodziny otrzymają wsparcie w przygotowaniu do pełnienia funkcji koordynatora poradnictwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami lub spodziewających się przyjścia na świat chorego lub niepełnosprawnego dziecka.

Powstać mają ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej.

W projekcie przewidziano też wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy. Ma to dotyczyć opiekunów (zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy), którzy nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Przewidziano np. preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej przez opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.

Przewidziano także zachęcanie przedsiębiorców do zatrudniania opiekunów osób niepełnosprawnych. Założono wsparcie bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych przez subsydiowanie ich zatrudnienia lub umożliwienie im telepracy.

Projekt wprowadzić ma też ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych - maksymalną wartość środków, jaką będzie można otrzymać na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, zwiększono do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Rozwijana ma być też sieć mieszkań chronionych, w tym wspieranych i treningowych. Jest to forma pomocy społecznej polegająca na tym, że osoby przebywające w mieszkaniu chronionym pod okiem specjalistów przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub specjaliści pomagają takim osobom w codziennym funkcjonowaniu. Zgodnie z projektem mieszkania chronione - w zależności od celu wsparcia - podzielono na mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione wspierane.

Mieszkania chronione treningowe zapewnią usługi bytowe oraz naukę samoobsługi i pełnienia ról społecznych, czyli posłużą do nauki samodzielnego funkcjonowania. Trafią do nich osoby w trudnej sytuacji życiowej potrzebujące wsparcia. Mieszkanie chronione wspierane będą zapewniać usługi bytowe i pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym życiu i służących realizacji kontaktów społecznych - na poziomie dostosowanym do możliwości psychofizycznych danej osoby. W mieszkaniu takim będą mogły zamieszkać osoby niepełnosprawne (fizycznie i zaburzeniami psychicznymi) oraz osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chore.

Większość zapisów projektowanej ustawy ma wejść w życie w lipcu br.