Bóg, którego możesz dotknąć

Uroczystość Bożego Ciała przypomina nam, że Bóg nie jest tylko duchem, ale w osobie Jezusa, podczas każdej Mszy Świętej staje się fizycznie obecny wśród nas. Dopuszcza nas do siebie tak blisko, że możemy Go dotykać.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwana popularnie Bożym Ciałem ma już prawie 800 lat. Pierwsza procesja eucharystyczna przeszła ulicami francuskiego Liegie w 1246 r. Zorganizował ją tamtejszy biskup Robert, po zbadaniu objawień, które otrzymała przełożona sióstr augustianek w Mont Cornillion - siostra Julianna. Pan Jezus w objawieniach poprosił, aby ustanowiono dzień, w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi. Jezus wyraźnie chciał, by był to czwartek po uroczystości Trójcy Świętej.

Niestety, w kolejnym roku biskup Robert zmarł, objawienia siostry Julianny zakwestionowano i przeniesiono ją do innego klasztoru. Temat powrócił po interwencji archidiakona katedry w Liege - Jakuba, który uzyskał pomoc kardynała Hugo. W 1251 procesja powróciła na ulice miasta, a wkrótce potem Jakub został papieżem i przeszedł do historii jako Urban IV. To on przyniósł święto Bożego Ciała do Rzymu i przygotował bullę "Transiturus" rozszerzającą święto na cały Kościół. Jej ogłoszeniu przeszkodziła jednak śmierć papieża. Co nie udało się Urbanowi IV, zostało dokonane przez jego następcę - Jana XXII w 1334 r. Odtąd Boże Ciało było oficjalnym świętem obchodzonym w całym Kościele.`Jednak wiara w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie była obecna w Kościele od samego początku.

Jakie jest podstawowe znaczenie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej? Uświadomienie sobie realnej obecności Pana Jezusa pod postaciami konsekrowanego chleba i wina oraz uwielbienia Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Ta fizyczna, realna obecność Boga dokonuje się podczas każdej Mszy Świętej - w czasie przeistoczenia. Bóg staje między nami i pozwala się dotknąć - przyjmując Komunię Świętą Jezus staje się w nas obecny nie tylko duchowo, ale również fizycznie. Obrazowo możemy powiedzieć, że krew Boga zaczyna płynąc w naszych żyłach.