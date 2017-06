Ks. Sowa radził zniszczyć "Gazetę Polską"

Cytujemy zapis rozmowy za tvp.info:

Ks. Kazimierz Sowa: Kopyta jadłeś w Baku?

Jerzy Mazgaj: Byłem, ale w Baku, to byłem, teraz napisała, że byłem w towarzystwie przyjaciół polsko-radzieckich, cały czas mi to pisze k**** ten, no. "Gazeta Polska", dzisiaj też podali, że prawdą jest to, co powiedział Jarosław Kaczyński, że biznesmeni maja korzenie w PRL-u, taki … Maske(?) (…) był w TPPR, a ja rzeczywiście założyłem koło TPPR-u. (…) Jak to powiedzieć, gadać z tymi ch*****.

I byłem w Baku dwa razy.



Ks. Kazimierz Sowa: Jurek, nie polemizować … zniszczyć, naprawdę, tu uważam, że nie ma się wiesz … żadnych (…).

Ks. Sowa rozprawia też o kulisach politycznych nominacji w gospodarce. Zapowiada, że Aleksander Grad zostanie prezesem Tauronu. Mówi o przejściu Ryszarda Petru do władz PKP. Udziela też rad, dotyczących strategii medialnych. Mówi:

- Ale słuchaj, coś, jakąś małą nadzieję, tzw. wątpiącemu elektoratowi puścić. Musi być. Ludzie, jak nie dostają sygnału, to czują się zrezygnowani. Zobacz, każdy skok w sondażach następował po jakimś pozytywnym sygnale ze sportu.

W spotkaniu - jak podała telewizja - mieli uczestniczyć także b. rzecznik rządu Paweł Graś, b. minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński i b. szef BOR gen. Marian Janicki.

