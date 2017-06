Biskupi o wytycznych do Amoris Laetitia

Wytyczne dotyczące duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz nowy program duszpasterski to główne tematy rozpoczynającego się dziś w Zakopanem, dwudniowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Pierwszego dnia w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach zostanie odnowiony Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Podczas zebrania zostanie wybrany nowy dyrektor Caritas Polska.

– Najbliższe zebranie plenarne polskich biskupów będzie przebiegało pod znakiem 100-lecia objawień fatimskich i 20. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem. Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w tym roku – mówi ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas pierwszego dnia obrad w Zakopanem, 6 czerwca, biskupi omówią m.in. stan prac nad wytycznymi ws. duszpasterstwa małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji papieskiej Amoris Laetitia. Dokument ma stanowić pomoc dla kapłanów i wiernych.

Kilkudziesięciostronicowy dokument będzie składać się z trzech części poświęconych kolejno: przygotowaniu do małżeństwa, duszpasterstwu rodzin oraz związkom niesakramentalnym. Bp Jan Wątroba przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny ujawnił w rozmowie z KAI, że dokument będzie zdecydowanie krótszy niż wydane w 2003 r. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, które zresztą - zdaniem bp. Wątroby - nie traci nic ze swej aktualności. Wymaga natomiast zaktualizowania w oparciu o adhortację "Amoris laetitia", zwłaszcza jeśli chodzi o język i styl. "Novum, które musi wybrzmieć w Wytycznych dotyczy praktyki a nie doktryny" - zaznacza biskup.

Kolejnym tematem obrad będzie program duszpasterski na nadchodzący rok 2017-2018, który omówi abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Nowy rok duszpasterski będzie poświęcony Duchowi Świętemu oraz sakramentowi bierzmowania. Jego hasłem są słowa zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania „Duch, który umacnia miłość”.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad będzie Msza św. sprawowana o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosi bp Virgílio do Nascimento Antunes - biskup diecezji Coimbra z Portugalii, były rektor Sanktuarium w Fatimie.

Episkopat Polski w jubileuszowym roku setnej rocznicy objawień fatimskich odnowi Akt Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Będzie to miało miejsce w pallotyńskim sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym potocznie „Polską Fatimą”. Jest to nawiązanie do aktu dokonanego 8 września 1946 r. przez biskupów zgromadzonych pod przewodnictwem prymasa Polski kard. Augusta Hlonda na Jasnej Górze. Wcześniej, w 1942 r., ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi dokonał papież Pius XII. Akt Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi dokonany 6 czerwca zostanie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki Bożej, 8 września br.

Bp Artur Miziński wskazał w rozmowie z KAI, że tak jak zapowiadała Maryja w Fatimie - "od poświęcenia świata i poszczególnych narodów Niepokalanemu Sercu Maryi zależy nasza przyszłość". A chodzi tu o "przyszłość ludzkości, która wymaga ciągłego nawracania się i wzrastania w wierze: zerwania z grzechem, zawierzenia Bogu, przemiany naszego życia, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, a także w wymiarze międzynarodowym".

"Chcemy wiernie trwać przy Maryi naśladując jej wiarę i wsłuchując się w głos jej objawień, które uaktualniają w naszych czasach jedyne Objawienie Jezusa Chrystusa" - dodaje sekretarz generalny KEP.

Drugi dzień obrad rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00, której w kościele pw. Świętego Krzyża przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, a homilię wygłosi kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej.

Po powrocie do Księżówki biskupi wysłuchają m.in. bpa Adama Bałabucha, przewodniczącego Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który przedstawi kwestie dotyczące liturgii. Sprawy zaś związane z Zespołem ds. Apostolstwa Trzeźwości oraz wydarzeniami zaplanowanymi w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości omówi bp Tadeusz Bronakowski.

Biskupi dokonają też wyborów do gremiów Episkopatu. W związku z kończącą się drugą kadencją ks. Mariana Subocza, podczas nadchodzącego zebrania zostanie wybrany nowy dyrektor Caritas Polska.

Zebranie plenarne Episkopatu połączone z uroczystościami 100-lecia objawień fatimskich i 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem zakończy się w środę 7 czerwca około godz. 14.00. Po obradach zostanie wydany komunikat. Planowana jest też konferencja prasowa podsumowująca obrady.