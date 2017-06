Tajemnicza śmierć biskupa

Ordynariusz diecezji Bafia, bp Jean-Marie Balla zaginął w nocy z 30 na 31 maja. Na moście w miejscowości Ebebda znaleziono jego samochód, w którym leżały dokumenty hierarchy i odręcznie napisana kartka: „Jestem w wodzie”. 1 czerwca strażacy znaleźli ciało 58-letniego biskupa w rzece Sanaga.

Prasa kameruńska przypuszcza, że hierarcha, kierujący diecezją Bafia od 2003 r., popełnił samobójstwo. Pojawiły się też informacje o liście, jaki dwa dni przed śmiercią bp Balla miał wysłać do nuncjusza apostolskiego w Kamerunie, abp. Piero Pioppo. Według dziennikarzy, to w tym liście może znajdować się klucz do wyjaśnienia tajemniczej śmierci biskupa.