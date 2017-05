Rośnie zainteresowanie wolontariatem podczas ŚDM w Panamie

wolontariat@sdm.org.pl - to adres, na który mogą pisać zainteresowani wolontariatem podczas przygotowań i obchodów ŚDM Panama 2019. Jak wyjaśnia odpowiedzialny za polskie przygotowania do ŚDM ks. Emil Parafiniuk, uruchomienie specjalnego adresu i powołanie koordynatora wolontariatu w Krajowym Biurze Organizacyjnym ŚDM to odpowiedź na rosnącą liczbę pytań i zgłoszeń, które każdego dnia napływają do biura.