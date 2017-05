Wesołego ramadanu - życzy Ronaldo

Ramadan2017 - pod takim hasztagiem można znaleźć na Twitterze szereg informacji zapowiadających muzułmański okres postu, tzw. święty miesiąc. 30-dniowy okres postu, trwający od świtu do zmierzchu, obowiązuje wszystkich muzułmanów powyżej dziesiątego roku życia. Nie można w tym czasie jeść, pić, palić papierosów, uprawiać seksu i używać kosmetyków.

Na Twitterze umieszczono też informację o tym, że portugalski piłkarz Ronaldo po raz kolejny wziął udział w promocji ramadanu. Załączono również krótkie spoty, w którym wystąpił sam Ronaldo oraz w towarzystwie innych piłkarzy.

مفاجأة رونالدو ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رمضان2017 /Ronaldo project with Businessman Ahmed Hashima

Mohamed NAC

Isco, Casemiro, Vasquez and Ronaldo wishing Ramadan Mubarak

Awesome Videos

Watch Cristiano Ronaldo wish Muslims a happy #Ramadan2017 ahead of a special project on @ONENT: https://t.co/H9pobQQeZ3