Holandia poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi

W homilii zaznaczył, że o poświęcenie Niepokalanemu Sercu Rosji i innych krajów prosiła Matka Boża w Fatimie. Holenderski kardynał przypomniał szczególny kontekst objawień. Miały one miejsce, kiedy w Portugalii rządził bezwzględny antykościelny reżim: księża nie mogli nosić stroju duchownego, zlikwidowano zakony, jezuitów pozbawiono obywatelstwa, zakazano nauczania religii w szkołach. Przewidywano, że w ciągu dwóch pokoleń uda się wykorzenić z Portugalii katolicką wiarę. Tak jednak się nie stało, również dzięki odrodzeniu wiary po objawieniach Fatimie – przypomniał prymas Holandii, jednego z najbardziej zsekularyzowanych krajów Europy. Dodał, że na szczególną opiekę Maryi liczy teraz holenderski Kościół.



Kard. Eijk zwrócił też uwagę na profetyczny charakter objawień w Fatimie. Maryja zapowiedziała zarówno okrucieństwa XX w., będące konsekwencją odwrócenia się ludzi od Boga, jak i kryzys Kościoła. „Sytuacja Kościoła na pewno się nie polepszyła w naszym stuleciu – zaznaczył metropolita Utrechtu. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie. Co gorsze, prześladowania nie pochodzą tylko z zewnątrz” – podkreślił kard. Eijk. Przypomniał on również, że jedno z objawień dotyczyło piekła, którego istnienie było i nadal jest negowane przez wielu chrześcijan. Bardzo rzadko wspomina się o nim również na katechezach i w homiliach. „Uroczyste ostrzeżenie Maryi trzeba jednak traktować poważnie” – powiedział prymas Holandii.