Para prezydencka: Życzymy stałego doświadczania miłości w rodzinie

Życzymy, aby w rodzinie stale doświadczali Państwo miłości, zrozumienia, zaufania i bliskości - takie życzenia przekazała w poniedziałek para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. To święto to dobry dzień, by ożywić rodzinne wspomnienia - ocenili.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożyli wszystkim polskim rodzinom życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. Życzenia opublikowane zostały na stronie internetowej prezydenta.

"Życzymy, aby w rodzinie stale doświadczali Państwo miłości, zrozumienia, zaufania i bliskości. Aby wszystkie pokolenia - dziadków, rodziców i dzieci - łączyły serdeczne, trwałe więzy. Aby mogli Państwo spędzać ze sobą więcej czasu. Aby jak najczęściej dzielili się dobrymi wiadomościami i razem świętowali sukcesy" - napisała para prezydencka.

Zdaniem prezydenta i pierwszej damy, poniedziałkowe święto to dobry dzień, by ożywić rodzinne wspomnienia. Para prezydencka zachęciła, by sięgnąć do listów i pamiątek, przejrzeć albumy ze starymi fotografiami, a także wybrać najpiękniejsze, najcenniejsze zdjęcia i filmy, które zrobiliśmy naszymi telefonami i przesłać je krewnym; zachęciła też do spotkań z dalszą rodziną: dziadkami, pradziadkami i prapradziadkami.

Para prezydencka przypomniała w swoich życzeniach o zbliżającym się Dniu Matki oraz Dniu Ojca. "Przecież mówiąc +rodzina+, to o nich myślimy najczęściej. Okażmy im naszą pamięć, nasze uczucia" - zaznaczyli.

"Szanowni Państwo, myśl przewodnia tegorocznego Międzynarodowego Dnia Rodzin to: +Rodziny, edukacja i dobrobyt+. Znakomite hasło. Przypomina o tym, jak ważne jest dobre wykształcenie - dla nas, dla naszych dzieci, dla przyszłości Polski" - podkreślili Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. "Podobnie jak bezpieczeństwo, silna gospodarka i sprawiedliwe państwo" - zaznaczono.

Prezydent zadeklarował, że nadal będzie czynił wszystko, aby aspiracje, plany i marzenia rodzin w Polsce mogły być bez przeszkód realizowane. "Niech polskie rodziny cieszą się szczęściem i dobrobytem" - napisał prezydent.

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.