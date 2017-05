Znamy patronów ŚDM 2019 w Panamie. Polacy się ucieszą

Główną patronką 34. ŚDM Panama 2019 będzie Matka Boża Stasza (Santa Maria la Antigua), patronka Panamy, której wizerunek w 1510 r. przywiózł na ziemie Ameryki Środkowej hiszpański żeglarz i odkrywca Vasco Núñez de Balboa. Zgodnie z intencją papieża Franciszka, Matka Boża towarzyszy młodzieży podczas przygotowań do spotkania w Panamie - jako że hasła kolejnych edycji ŚDM w latach 2017-2019 nawiązują do postaci Maryi.



Podobnie, jak podczas poprzednich edycji ŚDM, przygotowaniom i przebiegowi spotkania towarzyszą także święci ważni dla lokalnego Kościoła i związani z tematem zlotu młodzieży z całego świata. Przy okazji 34. ŚDM w Panamie będzie to sześcioro świętych i dwoje błogosławionych: św. Jan Paweł II, św. Jan Bosko, św. Róża z Limy, José Sánchez del Río, św. Juan Diego, św. Marcin de Porres, bł. Maria Romero Meneses i bł. Oskar Romero.



Jak wyjaśnia w rozmowie z KAI Victor Chang, sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Panama 2019, to święci ważni dla Kościoła Ameryki Centralnej: nie tylko Panamy, ale także pozostałych 5. krajów w imieniu których abp Ulloa Mendieta zwrócił się do papieża Franciszka z prośbą o organizację spotkania młodych właśnie w Panamie. Dodaje też, że św. Jan Paweł II jest dla Panamczyków patronem młodzieży i pomysłodawcą światowych spotkań młodego Kościoła, dlatego nie mogło zabraknąć go w tym gronie.



Patronów spotkania wybranych przez organizatorów i zatwierdzonych przez papieską Dykasterię ds. Świeckich, Życia i Rodziny zaprezentowali gospodarze spotkania młodych.



Wydarzenia Centralne ŚDM Panama 2019 odbędą się w dn. 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, które odbędą się w dn. 17-21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui.