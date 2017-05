Błaszczak do strażaków: Gasicie pożary, ale rozpalacie nadzieję

Minister podkreślił, że Polacy mogą liczyć na Państwową Straż Pożarną oraz Ochotniczą Staż Pożarną w sytuacjach trudnych i dramatycznych. "Byłem świadkiem waszej służby podczas tragedii w Świebodzicach. Nieśliście pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebowali, narażając własne życie" - mówił Błaszczak. Przypomniał, że pierwsi na miejscu katastrofy budowlanej w Świebodzicach byli druhowie z OSP.

Minister zwracając się do strażaków powiedział, że gaszą oni pożary, ale rozpalają nadzieję. "Wasza służba stanowi wielką wartość, świadczy o tym fakt, że Polacy czują się bezpiecznie w swojej ojczyźnie" - mówił Błaszczak.

Jak dodał, jego zadaniem oraz zadaniem rządu jest stworzenie dobrych warunków dla służby straży pożarnej. "Dlatego został przyjęty program modernizacji służb mundurowych. Zakłada on przeznaczenie miliarda złotych w ciągu czterech lat na modernizację PSP oraz pół miliarda złotych na modernizację OSP. To będą pieniądze z budżetu państwa. Chodzi o to, by funkcjonariusze PSP dysponowali odpowiednim sprzętem, ale też by byli godnie wynagradzani. Stąd podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia tego roku" - mówił szef MSWiA.

Minister podkreślił, że również OSP powinna dysponować nowoczesnym sprzętem. "Pieniądze na rzecz OSP płyną z różnych źródeł, w tym z budżetu państwa. W tym roku są to większe pieniądze. W 2017 r. to o 15 mln więcej niż w ubiegłym roku" - mówił Błaszczak.

W sobotę we Wrocławiu szef MSWiA wziął udział w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka. Spotkał się m.in. z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz druhami OSP, którzy brali udział w akcji ratowniczej w Świebodzicach. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie oficerskie.