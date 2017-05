Wielkie dzienniki maleją, zwłaszcza "Wyborcza"

Wszystkie gazety codzienne tracą czytelników - i to sporo. Wyniki za I kwartał.

Najmocniejsze na rynku dzienników drukowanych okazują się tabloidy, ale i one idą w dół. Potwierdzają to dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (opracowane przez portal Wirtualnemedia.pl.) za pierwszy kwartał 2017 roku.

Najchętniej kupowanym w Polsce dziennikiem jest „Fakt”, który sprzedawał się średnio w liczbie 279 152 egz., co w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku oznacza spadek o 9,22 proc. Drugą pozycję zajął „Super Express” ze średnią sprzedażą 133 978 egz. Strata w stosunku do ubiegłego roku: 8,29 proc. Dziennik ten zepchnął na trzecie miejsce „Gazetę Wyborczą”, która straciła aż 21,47 proc. sprzedaży, rozprowadzając średnio 118 305 egz.

Następna w zestawieniu jest „Rzeczpospolita”, której sprzedaż wyniosła 50 168 egz. – strata 10,84 proc.

„Dziennik Gazeta Prawna” sprzedał się średnio w wysokości 44 575 egz. (spadek o 4,46 proc.).

Wszystkie te dzienniki zanotowały najniższą sprzedaż w historii w odniesieniu do I kwartału.