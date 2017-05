Łotysze świętują niepodległość

Obok licznych inicjatyw kulturalnych widocznych podczas tegorocznego święta (4 maja), warto odnotować specjalną sesję historyczną w Rzeżycy, czyli łatgalskim mieście Rēzekne.

Chodzi o upamiętnienie zorganizowanego dokładnie przed stu laty, czyli w dniach 9 i 10 maja 1917 r. tzw. Pierwszego Kongresu Łatgalskiego. Wydarzenie to było związane z rozpadem imperium rosyjskiego po rewolucji lutowej i odzyskiwaniem głosu przez żyjące tam poszczególne grupy narodowe. Ówczesna Łatgalia, czyli dawne Inflanty Polskie, od pierwszego rozbioru stanowiła administracyjnie część guberni witebskiej.



Uczestnicy kongresu z 1917 r. pod przewodnictwem ks. Nikodema Rancana opowiedzieli się za przyłączeniem ich ziemi do przyszłego niepodległego państwa łotewskiego, jakie miało powstać na terenach Kurlandii i Liwonii. Stawiano jednak warunki zachowania języka i kultury łatgalskiej w szkołach, kościołach oraz miejscach publicznych. Co ciekawe, opowiadano się też za „nawiązaniem bezpośrednich relacji z Papieżem Rzymskim”.



Wkład Kościoła katolickiego w ten akt samookreślenia się Łatgalów już na półtora roku przed powstaniem niepodległej Łotwy podkreślono też podczas sesji w Rēzekne.