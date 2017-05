Prezydent Duda spotkał się z emirem Kataru

Emir Kataru szejk Tamim ibn Hamad Al-Thani składa w piątek w Warszawie oficjalną wizytę. Po rozmowach w cztery oczy oraz spotkaniu delegacji obu krajów prezydent Duda i emir spotkali się mediami.

Duda zaznaczył, że wizyta emira Kataru ma charakter historyczny. "Stosunki polsko-katarskie, stosunki dyplomatyczne, liczą sobie 28 lat. w ciągu ostatnich, można już powiedzieć 8 lat, następuje intensyfikacja relacji gospodarczych" - mówił prezydent.

Jak zauważył, Katar jest dzisiaj największym dostawcą gazu do polskiego gazoportu w Świnoujściu. "Umowa, która została zawarta w roku 2009, w tym roku w marcu doczekała się rozszerzenia i dostawy na podstawie zawartego w tym roku porozumienia zostaną zwiększone dwukrotnie w stosunku do tego, co było do tej pory, a więc następuje w tym zakresie intensyfikacja współpracy" - powiedział Duda.

Wyraził nadzieję, że wizyta emira Kataru przełoży się "w sposób, bardzo wymierny" na poszerzenie relacji polsko-katarskich. "I to zarówno relacji gospodarczych, jak i relacji kulturalnych, jak i współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia" - podkreślił prezydent.

Jak poinformował w piątek odbyło się polsko-katarskie forum gospodarcze. "Dyskutowano o różnych formułach współpracy gospodarczej, są prowadzone rozmowy dotyczące współpracy, jeżeli chodzi o przemysł produkcji żywności. Są prowadzone rozmowy jeżeli chodzi o współpracę w zakresie przemysłu farmaceutycznego" - mówił prezydent.

Poinformował też, że zostały zawarte cztery umowy międzyrządowe, w tym umowa dotyczące szeroko pojętej współpracy gospodarczej. "Nie będę ukrywał, liczymy również na to, że polskie firmy, przede wszystkim budowlane, będą mogły wziąć udział w wielkim rozwoju inwestycyjnym, jaki jest w tej chwili realizowany w Katarze" - powiedział prezydent Duda. Jak mówił, chodzi zarówno o przygotowania do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2022 roku, jak i o "szeroko pojęte plany rozwoju infrastrukturalnego Kataru do roku 2030".

Jak dodał, rozmowa z emirem Kataru dotyczyła także kwestii związanych z procesami pokojowymi na Bliskim Wschodzie. "Mówiliśmy dużo na ten temat, zarówno o relacjach izraelsko-palestyńskich, jak i o problemie toczącej się wojny w Syrii. Dziękowałem Jego Wysokości za to, że Katar zajmuje absolutnie jednoznaczną postawę, jeśli chodzi o walkę z terroryzmem, że jest członkiem globalnej koalicji" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że rozmowa dotyczyła także współpracy przemysłów obronnych. "Mam nadzieję, że Katar będzie zainteresowany ofertą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podjęliśmy w tym zakresie z Jego Wysokością takie wstępne ustalenia co do tego, ze przedstawiciele armii katarskiej i przemysłu obronnego Kataru zjawią się w Polsce i będą się zapoznawali z polską ofertą" - powiedział prezydent.

Szejk Tamim ibn Hamad Al-Thani podkreślił, że relacje Polski i Kataru są bardzo dobre, a między oboma krajami nie ma żadnych nieporozumień. Jak zaznaczył rozmowy z prezydentem Dudą dotyczyły m.in. możliwości poszerzenia współpracy gospodarczej i inwestycyjnej. Jak mówił, Katar dostarcza Polsce gaz skroplony, a w ciągu ostatnich paru tygodni podpisano aneks do tej umowy.

Poinformował, że "będą wyznaczone odpowiednie organy, fundusze po obydwu stronach, które mają przyjrzeć się bliżej możliwościom inwestycji w infrastrukturę, również w turystykę".

Emir Kataru zaznaczył, że rozmowy w Warszawie dotyczyły także współpracy kulturalnej, oświatowej oraz w dziedzinie obronności. "Polska słynie od lat z bardzo dobrej oferty sprzętu wojskowego. Chcemy się nią zainteresować" - oświadczył.

Kolejnym tematem rozmowy, dodał, był konflikt izraelsko-palestyński oraz kwestia terroryzmu. Wyraził przekonanie, że ONZ "nie jest dostatecznie zaangażowana w możliwość szybkiego rozwiązania niektórych kryzysów". "Opowiadamy się cały czas za sprawiedliwym, uczciwym rozwiązaniem kwestii palestyńskiej, wraz z Izraelczykami" - powiedział.

Podkreślił, że najbardziej poszkodowani przez terroryzm są Arabowie i muzułmanie, a sam terroryzm to - zdaniem emira - "pokłosie dziesięcioleci nieodpowiedniego traktowania przez rządzących na Bliskim Wschodzie swoich obywateli". "Musimy walczyć z terroryzmem, również poprzez wykorzenienie jego przyczyn" - wskazał.

Emir Kataru podkreślił, że relacje jego kraju i Polski układają się bardzo dobrze i wyraził przekonanie, że "będą one dalej się dobrze rozwijać w różnych dziedzinach".

Wcześniej w Pałacu Prezydenckim w obecności prezydenta Polski i emira Kataru podpisane zostało "Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o Powołaniu Wspólnego Komitetu do spraw Współpracy". Podpisał je szefowie MSZ Polski i Kataru Witold Waszczykowski oraz szejk Mohammed ibn Abdulrahman ibn Jassim Al-Thani.

Szef katarskiego MSZ oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podpisali z kolei "Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o współpracy w dziedzinie kultury".

Ministrowie zdrowia Polski i Kataru Konstanty Radziwiłł oraz pani Hanan Mohamed Al-Kuwari podpisali "Porozumienie miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o współpracy w dziedzinie nauk medycznych i ochrony zdrowia".