Kiedy przestanie padać? Prognoza na długi weekend

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

W piątek będzie zachmurzenie duże, tylko na północnym zachodzie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Na obszarze od Górnego Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Lubelszczyznę i Podlasie opady okresami o umiarkowanym natężeniu, prognozowana suma opadów do 20 mm, w województwach śląskim i małopolskim lokalnie do 25 mm. Na krańcach wschodnich możliwość wystąpienia burzy. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju i nad morzem od 6 do 10 st. C, cieplej od 10 do 13 st. C na północnym zachodzie, najcieplej od 11 do 17 st. C, a lokalnie nawet do 20 st. C, na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni i północny.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże, tylko na północnym zachodzie i zachodzie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu opady okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma opadów do 15 mm, a w Małopolsce i w Karpatach do 25 mm. Temperatura minimalna: na zachodzie od 0 do 4 st. C, w centrum i na północnym wschodzie od 3 do 6 st. C i od 6 do 9 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, nad morzem porywisty.

W sobotę przeważnie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 8 do 12 st. C, chłodniej nad morzem i w dolinach górskich od 5 do 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na północnym zachodzie umiarkowany, z kierunków północnych, nad morzem porywisty.

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie duże, okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

Poprawa pogody zapowiada się na niedzielę. W większości regionów pojawi się słońce, a temperatura będzie się wahać od 7 st. C. w Zakopanem i Gdańsku, przez 8 w Suwałkach do 14 we Wrocławiu i Katowicach. Przelotny deszcz możliwy na wschodzie kraju oraz lokalnie na Pomorzu Gdańskim.

Od poniedziałku stopniowe ocieplenie. Termometry w majówkę będą wskazywać od 13 do nawet 21 st. C., z czego te najwyższe temperatury są prognozowane dla południowo-wschodniej części kraju na wtorek i środę. W poniedziałek możliwe opady deszczu w pasie od Olsztyna przez Warszawę, Kraków i Zakopane na wschód, we wtorek już tylko lokalnie, w rejonie Gdańska i Suwałk. Środa - 3. maja - padać nie powinno.