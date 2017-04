W Niedzielę Miłosierdzia w kościołach zbiórka na rzecz Syrii

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski ofiary będą zbierane do puszek w parafiach na terenie całej Polski, a następnie za pośrednictwem Caritas Polska przekazane potrzebującym. Działania Caritas można dodatkowo wesprzeć, wysyłając charytatywny SMS z hasłem SYRIA na numer 72052.

"Kościół w Polsce nie może pozostać obojętny na dziejący się na naszych oczach dramat cierpiących braci" - podkreśla, w komunikacie dla mediów, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

Do pomocy Syryjczykom biskupi zachęcają też w liście pasterskim na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, który będzie odczytywany we wszystkich kościołach w całej Polsce.

"Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej" - podkreślają polscy biskupi. Przypominają, że "wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym" jest realizowany przez Caritas Polska program "Rodzina Rodzinie", który umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny.

"Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób a także całych rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już ponad 2000 syryjskich rodzin. Każdy z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie dotkniętych dramatem wojny. Już teraz pragniemy podziękować wszystkim, którzy zechcą wesprzeć ofiarą zbieraną dziś do puszek w całej Polsce osoby dotknięte wojną w Syrii, szczególnie w zrujnowanym Aleppo" - napisano.

W liście na Niedzielę Miłosierdzia Bożego biskupi podkreślają też rolę charytatywnej działalności Kościoła na innych polach. Jak piszą, podejmuje ją w Polsce "ponad 800 instytucji, które realizują 5000 różnego rodzaju dzieł". "Dzięki temu pomoc dociera do ponad 3 milionów potrzebujących. W szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas Polska w łączności z Caritas Diecezjalnymi" - napisano w liście.

Niedziela Miłosierdzia Bożego obchodzona jest w kościele w każdą pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Święto ogłosił w 2000 r. papież św. Jan Paweł II podczas kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej, która w swoim "Dzienniczku" przekazała światu przesłanie o Bożym Miłosierdziu.