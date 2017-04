To czas, gdy szczególnie jednoczy się nasza rodzina

Święta Wielkiej Nocy, czyli Zmartwychwstania Pańskiego są dla mnie najpiękniejszymi dniami w roku. W domu rodzinnym ich świętowanie zaczynało się od Niedzieli Palmowej i przeżycia Triduum Paschalnego.

Może nie do końca rozumiałam, co się wtedy działo - podobnie, jak i dzisiaj nasze dzieci - ale obecność w Kościele w te dni była obowiązkowa, podobnie jak udział w nabożeństwach wielkopostnych.

Pamiętam też wspólne przygotowywanie stołu czy ozdabianie pisanek. Z każdym rokiem dojrzewałam (i pewnie będę dojrzewać wciąż) do Paschy.

Dzisiaj cieszę się, że wraz z mężem i czwórką dzieci podobnie przeżywamy ten czas. Gdy pociechy były dużo młodsze, chodziliśmy z mężem do kościoła na zmianę. W tym roku spróbujemy wybrać się wszyscy razem. Dobrze nam, bo mieszkamy blisko rodziców i to właśnie z nimi i z bratem zazwyczaj przeżywamy święta. Myślę, że stopniowo dojrzewamy duchowo do tych najważniejszych wydarzeń w życiu chrześcijańskim, także poprzez formację w Domowym Kościele i odkrywanie na co dzień Miłości Bożej, która ma nas nieustannie przemieniać.