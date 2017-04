Jan Paweł II powiedział: Wiem, co ty tam będziesz robił

Był wrzesień 1995 roku. Ks. Jarosław Mitrzak poprosił Jana Pawła II o błogosławieństwo na pracę na Syberii, gdzie miał za trzy tygodnie wyjechać. „Co ty tam będziesz robił?” – zapytał papież. – Zanim zdążyłem zebrać myśli, by coś powiedzieć, Papież sam odpowiedział: „Ja wiem co ty tam będziesz robił i na to cię błogosławię.” – wspomina dziś ks. Jarosław. I dodaje: „Kilka miesięcy po śmierci Jana Pawła II, modląc się przy jego grobie, zawierzyłem dzieło Wspólnoty dla powołań jego orędownictwu i obrałem go patronem naszej wspólnoty. Myślę, że właśnie »na to« Papież błogosławił”.

Co to za dzieło?

Jedno Zdrowaś Mario odmawiane każdego dnia wystarczy, żeby zostać członkiem „Wspólnoty dla powołań”. Ważna jest intencja: o nowe powołania kapłańskie, zakonne, do życia w rodzinie, i za członków wspólnoty – o rozpoznanie powołania i wierność mu.

Jeśli się zdecydujesz, dołączysz do grona tysiąca kilkuset osób tworzących wspólnotę, rozsianych po całym świecie.

Zaczęło się w Rosji. 15 lat temu pracujący na dalekiej Syberii polski ksiądz Jarosław Mitrzak zaprosił rosyjską młodzież do prostej formy troski o powołania. Najpierw była grupa modlitewna, z której stopniowo powstała kilkusetosobowa społeczność połączona modlitwą, a także możliwością odbywania wspólnych rekolekcji, pielgrzymek i spotkań.

Kołem zamachowym wspólnoty stały się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Przyjechało tam około 900 osób z Rosji, w tym członkowie wspólnoty. W trakcie ŚDM i po nich do Wspólnoty dołączyło wiele nowych osób z całego świata, w większości młodych, ale są także osoby starsze. Obecnie jest ich 1271 i pochodzą z ponad 50 krajów świata.

Jak przystąpić do Wspólnoty dla powołań?

Wolę uczestnictwa trzeba zadeklarować pisemnie, najczęściej mailowo. Tą drogą też otrzymasz potwierdzenie włączenia do wspólnoty. Potrzebne informacje znajdziesz TUTAJ.

O pracy misyjnej ks. Jarosława "Gość Niedzielny" pisał już kilkakrotnie. Między innymi tu:

Boże owce w tundrze

Osiem palców Bożych

Głos papieża nad Syberią

Pasterka na Syberii