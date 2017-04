Schetyna do PiS: Idziecie tą samą drogą co dyktatorska Rosja

Idziecie tą samą drogą co dyktatorska Rosja, cała wasza formacja bezmyślnie realizuje plan Jarosława Kaczyńskiego nie rozumiejąc być może, jak sprzeczny z polską racja stanu jest ten plan- mówił w piątek w Sejmie do polityków PiS lider PO Grzegorz Schetyna.

"Cała wasza formacja - posłowie, senatorowie, wyżsi i niżsi urzędnicy realizują bezmyślnie ten plan, nie rozumiejąc być może jak bardzo sprzeczny jest ten plan prezesa Kaczyńskiego z polską racja stanu. W efekcie wasze fobie (...) powodują, że kierujecie polski okręt w nieznane, niebezpieczne wody autorytaryzmu i to jest wersja optymistyczna, bo w wersji pesymistycznej kierujecie Polskę, nas wszystkich, w kierunku agresywnej i dyktatorskiej Rosji" - powiedział Schetyna.

"Ideowo z Rosją łączy was coraz więcej: centralizacja władzy, ustawy inwigilacyjne i ograniczające wolność zgromadzeń, upartyjnienie służb, prokuratury, sądów, rozmontowanie apolitycznego korpusu urzędników, zrobienie z mediów publicznych tuby propagandowej, renacjonalizacja spółek, a w planach i wolnych mediów, odcinanie od finansowania niezależnych mediów, fundacji i stowarzyszeń. Tak jak w Rosji krok po kroku tłumicie wolność w naszym kraju. To jest ta sama droga, idziecie tą samą droga co dyktatorska Rosja, musicie to wiedzieć" - powiedział Schetyna zwracając się do polityków PiS.

"Zapłaci pan przed historią za to, co pan teraz robi i za to, na co pan przyzwala" - powiedział Schetyna zwracając się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.