Europejska młodzież nie identyfikuje się z Europą

Większość młodych Europejczyków myśli regionalnie oraz globalnie, nie czuje natomiast głębszej więzi z Europą - wynika z sondażu prowadzonego przez Europejską Unię Nadawców EBU we współpracy z niemieckim instytutem badań opinii publicznej Sinus.

Wśród ankietowanych w ramach międzynarodowego projektu "Generation What?" 31 proc. zadeklarowało poczucie więzi ze światem, a 30 proc. z regionem/miastem, w którym mieszka lub z którego pochodzi. 27 proc. zapytanych identyfikuje się przede wszystkim ze swoim krajem. Natomiast zaledwie 11 proc. wyraziło poczucie przynależności do Europy.

5 kwietnia 2017 Europejska Unia Nadawców EBU opublikowała pierwsze wyniki ankiety, które uwzględniły dane z Belgii, Grecji, Niemiec, Włoch, Luksemburga, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii oraz Czech. Sondażem objęto osoby w wieku od 18 do 34 lat.

Sondaż pokazuje, że 59 proc. ankietowanych nie ufa Europie. Co szósty młody Europejczyk opowiada się za wystąpieniem swojego kraju z Unii Europejskiej. Aż 65 proc. ankietowanych wyraziło sprzeciw wobec rosnącego nacjonalizmu w Europie.

Sondaż jest prowadzony od 11 kwietnia 2016 roku. Projekt "Generation What?" to największa ankieta internetowa przeprowadzana wśród młodych Europejczyków w historii kontynentu. Do marca 2017 wzięło w niej udział prawie milion osób między 18 a 34 rokiem życia z 35 krajów Europy.