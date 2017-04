Trwają ostatnie przygotowania do ogólnopolskiej pielgrzymki młodzieży do Rzymu. Zwieńczeniem wyjazdu, w którym wezmą udział przedstawiciele wszystkich diecezji i Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016, będzie udział w liturgii Niedzieli Palmowej na Placu Świętego Piotra i uroczyste przekazanie Panamczykom symboli Światowych Dni Młodzieży.

- Tą pielgrzymką chcemy podziękować Panu Bogu, polskiej młodzieży i pielgrzymom z całego świata za dzieło ŚDM, do którego przygotowywaliśmy się w ostatnich latach. Chcemy też modlić się by owoce jedności i entuzjazmu, które już widać w całej Polsce, były mądrze pomnażane i przyciągały do Pana Jezusa kolejnych młodych ludzi - mówi w rozmowie z KAI ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, które organizuje wyjazd. Jak podkreśla, wspólny wyjazd będzie także okazją do integracji młodzieżowych liderów i wolontariuszy, którzy w swoich diecezjach zajmują się duszpasterstwem młodych i rozpoczynają przygotowania do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Panamie.

W Rzymie młodzi Polacy włączą się w obchody 32. Światowych Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Wezmą udział m.in. w koncercie z udziałem zespołu Gen Rosso – autorów i wykonawców hymnu ŚDM Rzym 2000. Wspólnie z koordynatorami ŚDM z całego świata będą modlić się podczas sobotniego czuwania w bazylice Santa Maria Maggiore, gdzie znajduje się oryginalny wizerunek Matki Bożej Salus Populi Romani. Gospodarzem tego miejsca jest kard. Stanisław Ryłko, który do roku 2016 kierował przygotowaniami do kolejnych edycji ŚDM, jako przewodniczący ówczesnej Papieskiej Rady ds. Świeckich. W programie pielgrzymki znajdzie się także Msza św. odprawiona przy grobie św. Jana Pawła II i pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli.

Zwieńczeniem polskiej pielgrzymki będzie udział we Mszy św. Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem Franciszka. Część spośród polskich delegatów weźmie udział w tradycyjnej procesji z palmami, kilka osób będzie też śpiewało w chórze, który zajmie się oprawą muzyczną uroczystości.

Na zakończenie liturgii, w obecności papieża młodzi Polacy przekażą symbole ŚDM – krzyż i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani delegacji młodzieży z Panamy. Panamczycy otrzymają także od listy, które polska młodzież napisała do swoich rówieśników, dzieląc się doświadczeniem spotkania młodych i zachęcając do włączenia się w przygotowania tego wydarzenia. Polscy delegaci będą ubrani w koszuli z napisem "dziękujemy" w kilku językach, bo, jak mówią, to właśnie dziękczynienie jest głównym motywem ich wyjazdu do Rzymu.

Marceli Łyczko, który odpowiadał za przygotowania do ŚDM w archidiecezji katowickiej, zwraca uwagę na to, że pielgrzymka do Rzymu jest klamrą spinającą zaangażowanie polskiej młodzieży w ŚDM.

„Obecność symboli ŚDM w Polsce, które trzy lata temu otrzymaliśmy właśnie w Rzymie, była początkiem wielkiej duchowej przygody i naszych przygotowań do ŚDM, dlatego przekazanie tych symboli będzie pięknym zwieńczeniem tych trzech lat. Pamiętamy wiele cudownych doświadczeń ludzi, którzy w Polsce trwali przy tych symbolach. Przekazanie krzyża i ikony Panamczykom będzie momentem wielkich emocji, bo wiemy, że te wszystkie cuda, które działy się u nas, za chwilę wydarzą się u nich” - mówi Łyczko.

Od wielu lat rzymskie spotkania wpisują się w harmonogram przygotowań kolejnych edycji Światowych Dni Młodzieży. W tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową w Wiecznym Mieście odbywa się zjazd krajowych koordynatorów ŚDM z całego świata, którzy spotykają się z organizatorami poprzednich i kolejnych spotkań młodych, by podsumować poprzednią i zaplanować następną edycję ŚDM. Z kolei w Niedzielę Palmową młodzi w obecności papieża przekazują sobie symbole krzyż ŚDM i ikonę Salus Populi Romani, łącząc diecezjalne obchody spotkania młodych z przygotowaniami do światowego zlotu młodzieży.

Delegacja polskiej młodzieży i Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 udała się do Rzymu także w kwietniu 2014 r. Wówczas, podczas spotkania w Sassone di Ciampino Polacy zapraszali delegatów ŚDM z całego świata do przyjazdu do Polski. Na zakończenie liturgii Niedzieli Palmowej Polacy otrzymali od Brazylijczyków symbole ŚDM, które tego samego dnia rozpoczęły oficjalną peregrynację po Polsce.

W tym roku rzymskie spotkanie delegatów ŚDM z całego świata odbędzie się pod hasłem „Z Krakowa do Panamy. W drodze na Synod wspólnie z Młodymi”. Organizatorem spotkania jest watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, której przewodniczy kard. Kevin Farrell. Część forum będzie poświęcona podsumowaniom 31. ŚDM Kraków 2016, które zostaną przedstawione przez członków krakowskiego Komitetu Organizacyjnego ŚDM, na czele z kard. Stanisławem Dziwiszem i bp. Damianem Muskusem, którzy kierowali przygotowaniami do ŚDM w Krakowie. Z kolei o przebiegu i owocach peregrynacji symboli ŚDM i Dni w Diecezjach opowiedzą ks. Grzegorz Suchodolski i ks. Emil Parafiniuk, obecny dyrektor KBO ŚDM.

W ogólnopolskiej pielgrzymce polskiej młodzieży weźmie udział blisko 50 delegatów z wszystkich diecezji. Wspólną podróż rozpoczną oni w środę 5 kwietnia o północy Mszą św. w kaplicy kurii diecezji warszawsko-praskiej. Po liturgii spotkają się z bp. Markiem Solarczykiem, przewodniczącym Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Natomiast w Wiecznym Mieście diecezjalni delegaci spotkają się z kilkudziesięcioosobową delegacją Komitetu ŚDM w Krakowie i młodzieży archidiecezji krakowskiej. Wspólnie będą przeżywali 32. Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w diecezjach całego świata w Niedzielę Palmową. Jego hasłem są słowa: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49).