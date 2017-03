Włochy: Poświęcenie klasy dozwolone, ale...

Poświęcenie klasy z okazji zbliżającej się Wielkanocy jest dozwolone, ale w godzinach pozalekcyjnych, orzekł włoski Naczelny Sąd Administracyjny. Uchylił on tym samym zakaz przeprowadzenia ceremonii w jednej ze szkół zbiorczych w Bolonii, wydany w ubiegłym roku przez regionalny sąd Emilii-Romanii.

Inicjatywa poświęcenia kilku klas w szkołach podstawowej i gimnazjum, wyszła nie od rodziców uczniów ani od nauczycieli, lecz od księży z parafii, na terenie której znajdują się te placówki.

Jej przeciwnicy zapowiadają już skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pamiętają jednocześnie, że w przyszłości zgodził się on na obecność krzyża we włoskich szkołach publicznych.

Zwolennikom poświęcenia klas nie podoba się natomiast fakt, że odbędzie się ono po lekcjach, jak gdyby chodziło o trening siatkówki.