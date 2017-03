Socjaliści nie liberałowie

Sejmowa dyskusja nad odwołaniem ministra środowiska prof. Jana Szyszki pokazała, że w Polsce nie ma partii liberalnej, opozycja to zieloni socjaliści albo bezideowcy. Problem z własną tożsamością mają też środowiska odwołujące się do idei liberalnych.

Jednym z głównych argumentów za odwołaniem ministra środowiska była ustawa dotycząca wycinania drzew na prywatnych posesjach. Opozycja zgodnym chórem potępiała przepisy, które dają obywatelowi prawo do decydowania o swojej własności. Owszem, po wprowadzeniu tej ustawy doszło do nieprawidłowości, wycięto dużo drzew z intencją, aby prywatne grunty przekazać deweloperom pod budowę osiedli, czego nie mogliby oni zrobić jako właściciele gruntu. Taką możliwość trzeba zmienić, nowelizując ustawę, uszczelnić ją także w innych przypadkach, które pozwalałyby na nadużycia. Jednak opozycja nie wskazywała, w jaki sposób zmienić regulację, lecz w ogóle kwestionowała prawo obywateli o decydowania o drzewach, rosnących na terenie ich własnych gruntów i to o wszystkich drzewach. Tymczasem w nowej ustawie są ograniczenia, większość gatunków drzew nie można ściąć, jeśli mają powyżej 100 cm obwodu mierzonego na wysokości 130 cm .

Powody takiej postawy opozycji mogą być co najmniej dwa. Po pierwsze, partie odwołujące się do idei liberalnych, przede wszystkim chodzi o Nowoczesną, nie mają pojęcia, na czym polega myślenie liberalne. Jedną z naczelnych zasad jest wolność, która obejmuje prawo do decydowania o swojej własności. Można i należy, dyskutować, a nawet krytykować koncepcję nieograniczonej wolności. Jednak w przypadku wycinki drzew uważam, że z perspektywy liberalnej rozwiązanie zaproponowane przez min. Szyszkę jest bardzo dobre. Tymczasem debata sejmowa pokazała, że jeśli chodzi o przepisy określające relacje między państwem a obywatelem, to Nowoczesna czy Platforma Obywatelska są zwolennikami socjalizmu, który z zasady dąży do jak największej ingerencji państwa w życie obywateli i jest odwrotnością myślenia liberalnego.

Jest jeszcze drugie wytłumaczenie. Partie opozycyjne nie kierują się żadnymi zasadami ideowymi. Przybierają szaty lewicy, liberalizmu, a czasem nawet prawicy, w zależności od politycznej koniunktury. W naszej rzeczywistości stosują zasadę atakowania każdego pomysłu, który wychodzi od rządzącej partii. Jak sami określili taką postawę, są totalną opozycją, czyli odrzucają myślenie i wartości na rzecz zniszczenia PiS.

O ile w wojnie „polsko-polskiej” takie postawy nie dziwią i właściwie wpisują się w jej logikę, o tyle zaskoczyła mnie postawa środowiska liberalnego, które nie jest związane politycznie. Miałem okazję dyskutować w jednej rozgłośni z przedstawicielem „Kultury Liberalnej” i ku mojemu zaskoczeniu również atakował on ustawę o wycince. To tylko pokazuje, że polscy liberałowie również mają problemy z własną tożsamością, w praktyce sprowadzając swoje poglądy do lewicowych.