Różowa panda pokona błękitnego wieloryba?

"Błękitny wieloryb" tak nazywa się depresyjna gra, która zachęca do wykonywania działań mających na celu m.in. samookaleczenia, a w skrajnych przypadkach do popełnienia samobójstwa. Gra opanowała internet i zainteresowała środowisko nastolatków, niestety z tragicznymi skutkami, o których pisaliśmy tutaj.

Jednak polskie nastolatki pokazują, że wcale nie są tak głupie i naiwne, żeby dać się wciągać w niebezpieczną grę. Stworzyły na Twitterze pozytywną, afirmującą życie grę, która polega na czynieniu dobrych uczynków, przełamywaniu własnej nieśmiałości i docenianiu siebie. Grę oznacza się hasztagami różowa panda lub czerwona ośmiornica. Wśród zadań są m.in. takie jak: napisz sobie na ręce "kocham siebie" i nie zmywaj tego przez cały dzień, uśmiechnij się szeroko, bądź miły i pomocny dla innych, przytul kogoś mocno itp.

Gra została natychmiast podchwycona przez młodzież i rozpropagowana w mediach społecznościowych. Już skupia spore grono zwolenników. Różowa panda/czerwona ośmiornica to pozytywna przeciwwaga dla depresyjnego "błękitnego wieloryba".

to jest naprawdę piękne, udostępniam to aż bo to naprawdę genialne #Czerwonaośmiornica #różowapanda pic.twitter.com/SmEizXaOz4