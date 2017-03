Warto obejrzeć

Film „Gra o życie” to ważny dokument pokazujący walkę o zniesienie w Polsce stalinowskiego prawa do aborcji na życzenie, zakończonej sukcesem, choć niepełnym. Jego emisja w TVP1 w poniedziałek, na pewno warto go obejrzeć.

Miałem okazję uczestniczyć w pokazie kolaudacyjnym filmu i uważam, że może się stać ważnym elementem obecnej dyskusji o ochronie życia w Polsce. Obraz nie odnosi się jednak do współczesności, ale opowiada historię ruchu społecznego obrońców życia od czasów stalinowskich, gdy w 1956 r. wprowadzone zostało prawo do aborcji z tzw. przyczyn społecznych, do zniesienia tego prawa i uchwalenia obecnej ustawy w 1993 r. Wspomina także nieudaną próbę jej liberalizacji w latach 1996/1997 r.

Uderzyły mnie jakże aktualne do dziś są słowa kard. Karola Wojtyły, które przytacza w filmie dr Wanda Półtawska. Papież mówił, że za zabijanie nienarodzonych odpowiedzialni jesteśmy wszyscy – ci co się tego dopuszczają, ale też ci co na to nie reagują. Dokument pokazuje nie tylko rolę Kościoła w walce o całkowitą ochronę życia, szczególnie Jana Pawła II, ale także ruch społeczny, który narodził się wokół tej sprawy jeszcze przed odzyskaniem wolności w 1989 r. Frapujący jest aspekt polityczny i walka posłów o zakaz aborcji. Obraz pokazuje, że za utrzymaniem prawa do zabijania dzieci przed urodzeniem byli nie tylko postkomuniści, ale także solidarnościowa lewica. Bp Stanisław Stefanek stawia tezę, że to właśnie ta koalicja nie dopuściła do postawienia sprawy obrony życia w czasie obrad okrągłego stołu. – Proszę tego szczura na stół nam nie wpuszczać – mieli powiedzieć. To właśnie sojuszowi postkomunistów z solidarnościową lewicą zawdzięczamy to, że sukces z 1993 r. – czyli zakaz aborcji, był częściowy, bowiem są trzy wyjątki, gdy jest ona dopuszczalna.

Oglądając dokument osoby, które żyły w tamtych czasach będą miały okazję do przypomnienia sobie tych wydarzeń. Szczególną wartość będzie miał dla ludzi młodych, dla których walka o zniesienie komunistycznego prawa aborcyjnego u progu wolnej Polski to historia. „Gra o życie - czyli polska droga do prawnej ochrony życia od poczęcia” w sposób rzetelny ją pokazuje.

Zachęcam do oglądania dokumentu w najbliższy poniedziałek, 27 marca o godz. 22.20 w TVP.