Nie chcą obrończyni życia na uniwersytetach. Wyślij petycję do rektorów!

Rebecca Kiessling jest amerykańskim adwokatem, broniącym życia nienarodzonych. Sama poczęła się na skutek brutalnego gwałtu. Środowiska lewicowe zaprotestowały przeciw jej obecności na polskich uniwersytetach. Kilka spotkań zostało odwołanych bądź przełożonych. Trwa także akcja wysyłania petycji do władz rektorskich, by nie ulegały presji i zezwoliły na debaty z udziałem mec. Kiessling.

Potwierdzone są następujące terminy i miejsca spotkań:

14 marca, godz. 17.30 – Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego, temat wykładu: „O godności człowieka nienarodzonego”

18 marca, godz. 18.30 – Łomianki, Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A, temat wykładu: „Ocalić każdego”.

Nie odbyło się planowane na wczoraj spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim. Być może dojdzie do niego na tej uczelni w najbliższą sobotę, ale w zmienionej formule.

Także spotkanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, planowane na 15 marca o godz. 18, zostało odwołane. Pierwotnie informowaliśmy, że wykład się odbędzie, ale tylko z udziałem członków koła naukowego studentów. Tak się jednak nie stanie. Spotkania na UJ nie będzie wcale - oficjalnie z powodu braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestnikom. Będzie natomiast spotkanie otwarte poza UJ. Rozpocznie się 15 marca o godz. 18.30 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II przy ul. Franciszkańskiej 1, sala 111.

Spotkanie we Wrocławiu zostanie najprawdopodobniej przeniesione z uniwersytetu do siedziby Civitas Christiana.

Przeniesione w inne miejsce ma być także spotkanie zaplanowane na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tymczasem rozpoczęła się akcja wysyłania petycji do rektorów uczelni, które miały gościć mec. Kiessling (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i KUL). - Zwracam się do Ich Magnificencji z apelem o nieuleganie naciskom w sprawie ograniczenia na Uniwersytetach wolności słowa i badań naukowych, które miałoby miejsce w przypadku odwołania konferencji z Rebeką Kiessling, organizowanej przez studentów wraz z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Zablokowania tego wartościowego, ugruntowanego merytorycznie i naukowo spotkania domaga się nieliczne, choć krzykliwe lobby anarchistycznych i komunistycznych działaczy. Te skrajne grupy nie reprezentują ogółu społeczności akademickiej, choć uzurpują sobie prawo do zabierania głosu w jej imieniu - głosi tekst petycji.

