Nie ma żuchwy, oddycha przez rurkę, nie mówi. Właśnie nagrał pierwszą piosenkę

- Każdego dnia, gdy się budzimy, cieszymy się, że jest z nami - mówi o Izajaszu jego mama.

Gdy się urodził, nie mógł oddychać. Rodzicom powiedziano, że mają podjąć decyzję czy chcą walczyć o życie syna czy pozwolić mu umrzeć. Wybrali walkę o jego życie.

- Powiedzieli mi, że nie będzie chodzić, mówić i będzie przywiązany do łóżka - opowiada jego mama Tarah.

Dziś Izajasz ma 17 lat. Wykorzystuje gesty i telefon do komunikacji z rodziną i przyjaciółmi. Chodzi do szkoły, oddycha przez rurkę, pokarm także przyjmuje przez rurkę. Jest wolontariuszem i pisze rapsy.

- Izajasz przychodzi do szkoły pełen energii, gotowy do interakcji. Spaja naszą wspólnotę. Ludzie chcą znać jego historię - opowiada jego nauczyciel Chris. Izajasz udziela się w dziecięcym szpitalu. Jest zawsze skory do pomocy.

Trap House, znany raper z Southwest, chciał być głosem do pierwszej piosenki Izajasza "Oxygen to Fly". Pracowali razem w studio nagraniowym.

- On ma głos w ołówku. Czytałem jego teksty i się popłakałem - opowiada ojciec chłopca Sergio - Wiem, że to co pisze, będzie mieć wpływ na innych.

Oxygen to Fly Music Video

CMN Hospitals