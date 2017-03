Chata, w której wszystko się zmienia

Kiedy wróciłem z seansu "Chaty" spojrzałem na mojego rocznego synka. I pomyślałem, co wykrzyczałbym Bogu, gdyby stało mu się to, co spotkało małą Missy... Nie było w tym nic godnego cytowania.

Ekranizacja powieści "Chata" Williama P. Younga była jednym z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie filmów, bo sama książka stała się jednym z najważniejszych doświadczeń budujących we mnie obraz Boga.

Przed samą filmową adaptacją miałem pewne obawy, bo największą siłą książki są długie dialogi, które z zasady w filmie muszą zostać skrócone. Tym niemniej reżyser stworzył naprawdę wartościowy film.

Opowiada historię MacKenzie Allena Phillipsa - męża i ojca, który podczas jednego z rodzinnych wyjazdów, w tragicznych okolicznościach traci najmłodszą córeczkę, Missy. Traumatyczne wydarzenia stają się dla niego punktem przełomowym, od którego rozpocznie się długa droga zmagania z poczuciem winy i oskarżeniami wysuwanymi pod adresem Boga. Pewnego dnia, bohater znajduje w skrzynce na listy niezwykłe zaproszenie do miejsca, w którym zginęła jego ukochana córeczka. Będąc na granicy szaleństwa ryzykuje i wyrusza w podróż, która odmieni jego życie.

"Chatę" czyta czy ogląda się inaczej, będąc rodzicem. Kiedy możemy spróbować w Missy zobaczyć swoje dzieciątko. Ale nawet, gdy nie mamy dzieci, historia Phillipsów jest poruszająca.

Kiedy wróciłem z wieczornego seansu, spojrzałem na mojego rocznego synka. I pomyślałem, co wykrzyczałbym Bogu, gdyby stało mu się to, co spotkało małą Missy... Nie było w tym nic godnego cytowania. "Chata" to opowieść m. in. o tym czego boi się każdy kochający rodzic. Ale też każdy, kto kogokolwiek kocha. Zarówno książka jak i film zmuszają do konfrontacji z możliwością, o której często nawet boimy się myśleć. Dlatego właśnie - pomimo pozornej cukierkowatości, pięknych plenerów, muzyki i barwnych scenografii, to nie jest słodka bajeczka. To również próba podjęcia opowieści o tym jaki jest Bóg i dlaczego czasami pozwala, abyśmy cierpieli. I chociaż film na pierwszy rzut oka wydaje się ckliwą opowieścią z happy endem, to kiedy przyjrzymy się bliżej, okazuje się, że odpowiedzi na pytania, które wielu z nas zadaje sobie w odniesieniu do Boga są zupełnie inne niż te, których oczekujemy. I chociaż Bóg w wizji Younga jest absolutnie inny niż tradycyjnie wyobrażany starzec z siwą brodą, a główny bohater stopniowo odkrywa ogrom Jego miłości, to wcale nie jest to łatwa miłość rodem z Hollywood. - Mam ci obiecać życie bez bólu? - z ust pięknej kobiety pada pytanie w jednej z kluczowych i najbardziej zaskakujących scen. - Tak - słyszymy odpowiedź. - Nie ma takiego.

Można dyskutować czy przedstawiona przez autora powieści i twórców filmu wizja Boga jest prawdziwa. Z pewnością jednak udało się im oddać skomplikowany świat relacji w jakim żyjemy. Systemu naczyń połączonych, który tworzymy jako ludzie. Ludzie o różnych pragnieniach, doświadczeniach życiowych, noszący w sobie skutki konkretnych zranień. Trudności, jakie wynikają ze zderzenia miłości i wolności. I konsekwencji naszych wyborów. "Chata" to doskonała opowieść o wychodzeniu z bólu, poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia, ale też o uzdrawiającej mocy relacji z Bogiem. I chyba to jest właśnie słowo klucz - relacja. Tylko przez pryzmat relacji można zobaczyć w Bogu miłość. Dopiero otwierając się na relację z Nim - i to taką, która jest do bólu prawdziwa - zakłada zarówno wspólny "wypad na ryby", prace w ogrodzie jak i możliwość wykrzyczenia Mu w twarz swoich oskarżeń - dopiero dopuszczając Go do swojego życia możemy zacząć powoli odkrywać, że Bóg na serio jest Miłością.

Monolith Films "Chata" na ekranach polskich kin od 10 marca 2017 r. Patronem medialnym filmu jest "Gość Niedzielny". W rolach głównych wystąpili: Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw, Radha Mithchell, Sumire Matsubara, Avraham Aviv Alush.