Nowy prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów

Kapituła dokonała także wyboru Zarządu Prowincji Polskiej na 6-letnią kadencję. Wiceprowincjałem został ks. Sławomir Homoncik MIC, aktualnie pełniący posługę wicekustosza licheńskiego Sanktuarium. Skład rady uzupełniają: Ks. Janusz Kumala MIC (Licheń), Br. Mariusz Machul MIC (Lublin) oraz ks. Jan Rokosz (Warszawa).



Tuż po wyborze ks. Tomasz Nowaczek powiedział: „Nie czuję się absolutnie jak szef, choć zdaję sobie sprawę z faktu, że jest to funkcja kierownicza. Po posłudze radnego prowincji w trakcie minionych 6 lat czuję się jak ktoś, kto służy moim braciom i tak też traktuję ten wybór – jako wyraz zaufania co do mojej osoby i wezwanie do służby jeszcze intensywniejszej, niżeli do tej pory”.



Ks. dr Tomasz Nowaczek MIC urodził się w 1969 r. Do Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP wstąpił w 1989, rok później złożył pierwsze śluby zakonne, a w 1996 ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Marianów przy Wydziale Teologii KUL i przyjął święcenia prezbiteratu.



Pracował duszpastersko na warszawskich Stegnach i w sanktuarium maryjnym w Vilgertshofen w Niemczech, przez kilka lat był także proboszczem parafii Thaining i Issing. W latach 2002-2006 studiował na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Augsburgu w Południowoniemieckim Instytucie Logoterapii w Fürstenfeldbruck. W 2006 r. został mianowany proboszczem parafii NMP z Lourdes na warszawskiej Pradze. Doktoryzował się w 2014 na KUL. Od 25 sierpnia tegoż roku pełnił funkcję rektora WSD Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie.